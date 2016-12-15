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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 16:16
M-Audio написав:
Держава гарантує, що, в разі зовсім кепських справ в одному з недержавних пенсійних фондів, трохи перерозподілить здобуте всіми на користь постраждалих. Вона і зараз так робить в багатьох випадках.
Так ми говоримо не про проблеми в одному якомусь фонді, а про проблеми в державі. Коли при черговій світовій кризі ціни на зерно/метал падають і держава девальвує гривню в рази, як було в 2014.
sens написав:
Подавайте заяву про призначення пенсії за кілька кліків на порталі Дія
Нормально це запрацює тільки років через 15, коли будуть виходити на пенсію ті, в кого весь стаж оцифрований.
Про кейс мами вже писав: при подачі заявку через сайт ПФ нараховували вдвічі меншу пенсію і не давали 10 пенсій при виході, як мало бути. Дія це інший інтерфейс до тієї ж самої системи
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 17:05
Дюрі-бачі написав:
Про кейс мами вже писав: при подачі заявку через сайт ПФ нараховували вдвічі меншу пенсію і не давали 10 пенсій при виході, як мало бути. Дія це інший інтерфейс до тієї ж самої системи
І як ви виправили цю ситуацію?
Я трудову самостійно оцифрував і відправив до ПФУ. При 1му нарахуванні не врахували останній квартал, але ж через місяць все донарахували
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 17:16
Amethyst написав:
І як ви виправили цю ситуацію?
Через суд, бо там були виписки з архіву, виклик колег-свідків. На диво ПФУ рішення виконав швидко...
В школі в 90-і роки в трудову записали "призначити вести уроки", ПФ не визнавав, що це пед. стаж, казали має бути "на посаду вчителя"
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:45
Дюрі-бачі написав: M-Audio написав:
Держава гарантує, що, в разі зовсім кепських справ в одному з недержавних пенсійних фондів, трохи перерозподілить здобуте всіми на користь постраждалих. Вона і зараз так робить в багатьох випадках.
Так ми говоримо не про проблеми в одному якомусь фонді, а про проблеми в державі. Коли при черговій світовій кризі ціни на зерно/метал падають і держава девальвує гривню в рази, як було в 2014.
Так тут проблема не в державі, а в тому, що держава воліє вирішити свою проблему за рахунок грабування власного населення. Я ж із самого початку пишу, що держава не повинна дозволяти різку девальвацію власної валюти, і має для цього механізми. Не повинна дозволяти -- це означає протидіяти девальвації, навіть коли вона відбувається природнім шляхом, не те, щоб свідомо обвалювати курс.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 06:36
M-Audio написав: Дюрі-бачі написав: M-Audio написав:
Держава гарантує, що, в разі зовсім кепських справ в одному з недержавних пенсійних фондів, трохи перерозподілить здобуте всіми на користь постраждалих. Вона і зараз так робить в багатьох випадках.
Так ми говоримо не про проблеми в одному якомусь фонді, а про проблеми в державі. Коли при черговій світовій кризі ціни на зерно/метал падають і держава девальвує гривню в рази, як було в 2014.
Так тут проблема не в державі, а в тому, що держава воліє вирішити свою проблему за рахунок грабування власного населення. Я ж із самого початку пишу, що держава не повинна дозволяти різку девальвацію власної валюти, і має для цього механізми. Не повинна дозволяти -- це означає протидіяти девальвації, навіть коли вона відбувається природнім шляхом, не те, щоб свідомо обвалювати курс.
686/4444/24
Дружина пенсіонера подала позов до Головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області: просила суд стягнути з нього на її користь 228 858 гривень недоотриманої за життя пенсії чоловіка у порядку спадкування. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.
За її словами, таку суму чоловікові нарахували за рішеннями судів відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
За життя він ці гроші не отримав. Після його смерті відкрилася спадщина на недоотриману пенсію і вона – дружина – єдиний спадкоємець. Проте на звернення щодо виплати ГУ Пенсійного фонду в області повідомило, що заборгованість буде виплачена за умови відповідного фінансування та зміни стягувача за судовим рішенням на його спадкоємця.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 06:38
В цьому році майже 200 суддів пішли у відставку. Щоб було коли ПФУ їм запропонували піти до суду,а потім отримати рішення що для всіх суддів бюджету немає (!!!!!)
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Додано: Пон 26 сер, 2024 06:47
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Додано: Пон 16 вер, 2024 16:40
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Додано: Пон 16 вер, 2024 17:50
А шооо нам не чипіндоси на соціалку і з/п для викладачів і лікарів гроші дають?!
Я от пам'ятаю в одному виші в 22 році вдрух сказали, що фінансування на з/п не вистачає, тому просимо всіх накатати добровільну заяву, що згодні на отримування 95% з/п... Ну всі написали... І тут весною 23го якийсь юніжеф чи щось таке подібне... проводить анкетування з питаннями, чи зменшували вам з/п коли як довго... і через тиждень куча грошей донараховано у платіжках ))
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Додано: Вів 17 вер, 2024 07:12
Amethyst написав:
А шооо нам не чипіндоси на соціалку і з/п для викладачів і лікарів гроші дають?!
Давали. А на 2025 р. для бюджету потрібно ще 15 млрд $, щоб хтось підтвердив.
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