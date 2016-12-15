Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 23 вер, 2024 14:16
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)
Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:54
Пенсійний фонд заборгував 17 мільярдів на пенсії чорнобильцям
Пенсійний фонд України станом на 1 серпня 2024 року накопичив 161,3 тис. судових рішень, які зобов'язують здійснити пенсійні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Як зазначається, йдеться про підвищення пенсій для непрацюючих пенсіонерів, котрі проживають на забруднених радіацією територіях.
Для погашення заборгованості за цими рішеннями державі необхідно 17,2 млрд грн
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