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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 23 вер, 2024 14:16
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:54
Пенсійний фонд заборгував 17 мільярдів на пенсії чорнобильцям
Пенсійний фонд України станом на 1 серпня 2024 року накопичив 161,3 тис. судових рішень, які зобов'язують здійснити пенсійні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Як зазначається, йдеться про підвищення пенсій для непрацюючих пенсіонерів, котрі проживають на забруднених радіацією територіях.
Для погашення заборгованості за цими рішеннями державі необхідно 17,2 млрд грн
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Додано: Пон 30 вер, 2024 14:35
Данило Гетманцев
Завершено фінансування соціальних виплат, які здійснюються через Пенсійний фонд.
У перший місяць осені перераховано:
🔹62,9 млрд. грн. пенсійних виплат;
🔹1,4 млрд. грн. субсидій та пільг зі сплати житлово-комунальних послуг;
🔹 понад 2,7 млрд. грн. страхових виплат (у тому числі більш ніж 1,5 млрд. грн. – лікарняних).
Усього за дев’ять місяців від початку року спрямовано на виплату:
🔸 пенсій – 550,3 млрд. грн.;
🔸 субсидій та пільг зі сплати житлово-комунальних послуг – 29,0 млрд. грн.;
🔸 страхових виплат – 24,9 млрд. грн. (у тому числі лікарняних – 14,6 млрд. грн.)
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