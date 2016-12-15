не виплатили субсидії. Яка ? За комунальні послуги.
Ви маєте такі низькі доходи (військова пенсія + зарплата), що маєте право на субсидію?
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 12 лис, 2024 14:31
sens
Ви маєте такі низькі доходи (військова пенсія + зарплата), що маєте право на субсидію?
Додано: Вів 12 лис, 2024 14:33
sens
Субсидію отримують бідні людини. До чого тут працюючий воєнпенс??
Додано: Вів 12 лис, 2024 14:36
За що тобі субсидію платити??
Субсидія для звичайних пенсів, з пенсією 2-3 тисячі гривень.
Додано: Вів 12 лис, 2024 21:44
Re: Пенсії в Україні
Маю доступ тільки до пенсійного кабінету мами, пенсію перерахували в березні цього року:
Страховий стаж (повний) 45 років 1 місяців 16 днів
Індивідуальний коефіціент для обчислення: 1.66083
Розмір пенсії за віком (ст.27) (17603.95 * 0.45083) 7936.39
Зараз мінімалка дає індивідуальний коефіціент 8_000 (мінімальна ЗП)/ 20_964 (середня ЗП) == 0.3816
Відповідно, якщо б вона мала мінімальну зарплату, при незмінних інших параметрах, то пенсія була б 1824,41 грн,
до яких би ще додали
Доплата за понаднормовий стаж (ст.28 ч.1. абз.2) (за 15 років) 278.10
Надбавка 135 грн на індексації 01.03.2022 135.00
Надбавка 100 грн на індексації 01.03.2023 100.00
Надбавка 100 грн на індексації 01.03.2024 100.00
і разом було б 2437.51 і все рівно держава б доплачувала до 2725
Додано: Сер 13 лис, 2024 16:00
Re: Пенсії в Україні
Додано: Сер 13 лис, 2024 16:02
Додано: Сер 13 лис, 2024 16:18
sens
Прочитав.
Повторюю питання. «Ви малозабезпечена особа, що просите і отримуєте допомоги у держави у вигляді субсидії на оплату послуг ЖКГ?»
Додано: Сер 13 лис, 2024 16:43
Hotab к сожалению в Украине оформляют субсидию не только малообеспеченные лица - там же чтоб получить субсидию надо просто чтобы по документам не были видны доходы, большие покупки, имущество, деньги на счетах... Поэтому некоторые этим пользуются, в т.ч. чтобы не показывать свои деньги работают по доверенностям, размещая свои деньги на родственников от их имени и т.п. Можно по разному относится к этому явлению, но в Украине на сегодня государство не способно качественно определить и обеспечить нуждающихся в помощи, а в итоге значительные суммы помощи получают не те кто в ней реально нуждается, а те кто оформил "бамажки". К сожалению на сегодня это объективная реальность в этой стране
Додано: Сер 13 лис, 2024 16:49
Трусы-хрестик
WallNutPen
Я это прекрасно осознаю
Но нужно быть последовательным и играть роль до конца одну.
То есть либо ты весь в разъездах по стране по работе, «некогда голову поднять», весь юридический юрист из Одессы , военный пенсионер , отсудивший себе все надбавки, рассказываешь об обходе финмона и акциях по социальному доллару, выгодных ставках депозитов и ото все, но закрываешь хлебальник о субсидиях (которые напомню, в отличии от льгот, направленны именно для малообеспеченных, которым государство оказывает условную, а не безусловную помощь) , либо ты тут стонешь, что нуждаешься в помощи , а нехорошее государство тебе задерживает эту помощь.
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