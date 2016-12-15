RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Пенсійна реформа
/
Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 14:31

sens


не виплатили субсидії. Яка ? За комунальні послуги.


Ви маєте такі низькі доходи (військова пенсія + зарплата), що маєте право на субсидію?
Hotab
 
Повідомлень: 13608
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 14:33

sens

немає субсидії до пенсії,яка повинна бути окремою виплатою


Субсидію отримують бідні людини. До чого тут працюючий воєнпенс??
Hotab
 
Повідомлень: 13608
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 14:36

За що тобі субсидію платити??
Субсидія для звичайних пенсів, з пенсією 2-3 тисячі гривень.
Hotab
 
Повідомлень: 13608
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:44

Re: Пенсії в Україні

  Прохожий написав:насколько понимаю уплаченные налоги ПФ видит только с 2004го, т.е. 21 год налогов не видно...41 год стажа...и 2400...не верю
ИМХО тут как обычно кто то мягко говоря не договаривает а грубо говоря писДит...

Маю доступ тільки до пенсійного кабінету мами, пенсію перерахували в березні цього року:
Страховий стаж (повний) 45 років 1 місяців 16 днів
Індивідуальний коефіціент для обчислення: 1.66083
Розмір пенсії за віком (ст.27) (17603.95 * 0.45083) 7936.39
Зараз мінімалка дає індивідуальний коефіціент 8_000 (мінімальна ЗП)/ 20_964 (середня ЗП) == 0.3816
Відповідно, якщо б вона мала мінімальну зарплату, при незмінних інших параметрах, то пенсія була б 1824,41 грн,
до яких би ще додали
Доплата за понаднормовий стаж (ст.28 ч.1. абз.2) (за 15 років) 278.10
Надбавка 135 грн на індексації 01.03.2022 135.00
Надбавка 100 грн на індексації 01.03.2023 100.00
Надбавка 100 грн на індексації 01.03.2024 100.00
і разом було б 2437.51 і все рівно держава б доплачувала до 2725
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4108
З нами з: 29.07.22
Подякував: 731 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:00

Re: Пенсії в Україні

  Hotab написав:Субсидія для звичайних пенсів, з пенсією 2-3 тисячі гривень


доведеш гіпотезу?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17963
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:02

  Hotab написав:sens


не виплатили субсидії. Яка ? За комунальні послуги.


Ви маєте такі низькі доходи (військова пенсія + зарплата), що маєте право на субсидію?


читайте постанову 340 від 18 квітня 2023
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17963
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:18

sens
читайте постанову 340 від 18 квітня 2023


Прочитав.
Повторюю питання. «Ви малозабезпечена особа, що просите і отримуєте допомоги у держави у вигляді субсидії на оплату послуг ЖКГ?»
Hotab
 
Повідомлень: 13608
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:43

Hotab к сожалению в Украине оформляют субсидию не только малообеспеченные лица - там же чтоб получить субсидию надо просто чтобы по документам не были видны доходы, большие покупки, имущество, деньги на счетах... Поэтому некоторые этим пользуются, в т.ч. чтобы не показывать свои деньги работают по доверенностям, размещая свои деньги на родственников от их имени и т.п. Можно по разному относится к этому явлению, но в Украине на сегодня государство не способно качественно определить и обеспечить нуждающихся в помощи, а в итоге значительные суммы помощи получают не те кто в ней реально нуждается, а те кто оформил "бамажки". К сожалению на сегодня это объективная реальность в этой стране :(
WallNutPen
 
Повідомлень: 1276
З нами з: 08.06.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:49

Трусы-хрестик

WallNutPen
Я это прекрасно осознаю
Но нужно быть последовательным и играть роль до конца одну.
То есть либо ты весь в разъездах по стране по работе, «некогда голову поднять», весь юридический юрист из Одессы , военный пенсионер , отсудивший себе все надбавки, рассказываешь об обходе финмона и акциях по социальному доллару, выгодных ставках депозитов и ото все, но закрываешь хлебальник о субсидиях (которые напомню, в отличии от льгот, направленны именно для малообеспеченных, которым государство оказывает условную, а не безусловную помощь) , либо ты тут стонешь, что нуждаешься в помощи , а нехорошее государство тебе задерживает эту помощь.
Hotab
 
Повідомлень: 13608
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 63646566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні отримати високу пенсію 1, 2
R2 » Чет 20 кві, 2017 10:41
11 42586
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 10:36
Игорь12
Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 15 гру, 2016 10:50
43 59630
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
Пенсії в Україні: де отримують найбільші виплати 1, 2
R2 » Суб 15 лип, 2017 11:08
10 19594
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2017 00:52
maxser

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2110)
13.11.2024 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.