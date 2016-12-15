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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 13 лис, 2024 18:20
UA написав: холява написав:
Добрий ранок всім !
Здоров,я і Успіхів.
Ну, нема виплат , може на щось інше потрібне ...
Дід Панас, ти ж заможний ?
Для чого слідкувати коли саме зайшла пенсія?
УА, вам субсидію не затримують? Чи у вас пільга за бойові заслуги: звільнення гілки КРЖН від «Первого»?
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Hotab
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Додано: Сер 13 лис, 2024 18:29
Hotab написав: UA написав: холява написав:
Добрий ранок всім !
Здоров,я і Успіхів.
Ну, нема виплат , може на щось інше потрібне ...
Дід Панас, ти ж заможний ?
Для чого слідкувати коли саме зайшла пенсія?
УА, вам субсидію не затримують? Чи у вас пільга за бойові заслуги: звільнення гілки КРЖН від «Первого»?
В Україні несправедлива система субсидій, бо мені не дають.
Потрібна реформа.
Первий корисна людина.
Завдяки його порадам, десятки тисяч людей зараз тримають свій капітал в недобудах, та не заважають мені.
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UA
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Додано: Сер 13 лис, 2024 18:33
UA
В Україні несправедлива система субсидій, бо мені не дають.
Кидайте свою наукового працівника. Живіть з Сенсом. Йому дають.
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Hotab
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Додано: Сер 13 лис, 2024 18:42
Hotab написав:UA
В Україні несправедлива система субсидій, бо мені не дають.
Кидайте свою наукового працівника. Живіть з Сенсом. Йому дають.
Отруїть, ще й так, що жодна експертиза не зафіксує))
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Додано: Сер 13 лис, 2024 19:41
UA
Отруїть, ще й так, що жодна експертиза не зафіксує))
Треба Флаймана спитати деталі.. Він за якоюсь бабусею доглядав заради хати..
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Hotab
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Додано: Сер 13 лис, 2024 19:58
Дюрі-бачі
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спасибо за обстоятельный ответ
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Додано: Чет 14 лис, 2024 01:36
Цікава тема.
Один писав що об'їхав всі Балкани в самий найдорожчий спосіб.
(зупиняючись на 1-2 дні в новому місці)
Навіть олігарх Новинський тут так не робить, бо дорого.
На яхті плаває по Ядранському морю.
І бац, чувак помічає затримку пенсії...
Інший власник елітної нерухомості цікавитися методологію нарахування пенсій в Україні.
2500 чи 2700 грн цікавить його.
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