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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 18:20

  UA написав:
  холява написав:Добрий ранок всім !
Здоров,я і Успіхів.

Ну, нема виплат , може на щось інше потрібне ...

Дід Панас, ти ж заможний ?
Для чого слідкувати коли саме зайшла пенсія?

УА, вам субсидію не затримують? Чи у вас пільга за бойові заслуги: звільнення гілки КРЖН від «Первого»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 18:29

  Hotab написав:
  UA написав:
  холява написав:Добрий ранок всім !
Здоров,я і Успіхів.

Ну, нема виплат , може на щось інше потрібне ...

Дід Панас, ти ж заможний ?
Для чого слідкувати коли саме зайшла пенсія?

УА, вам субсидію не затримують? Чи у вас пільга за бойові заслуги: звільнення гілки КРЖН від «Первого»?

В Україні несправедлива система субсидій, бо мені не дають.
Потрібна реформа.

Первий корисна людина.
Завдяки його порадам, десятки тисяч людей зараз тримають свій капітал в недобудах, та не заважають мені.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 18:33

UA
В Україні несправедлива система субсидій, бо мені не дають.

Кидайте свою наукового працівника. Живіть з Сенсом. Йому дають.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 18:42

  Hotab написав:UA
В Україні несправедлива система субсидій, бо мені не дають.

Кидайте свою наукового працівника. Живіть з Сенсом. Йому дають.

Отруїть, ще й так, що жодна експертиза не зафіксує))
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 19:41

UA
Отруїть, ще й так, що жодна експертиза не зафіксує))


Треба Флаймана спитати деталі.. Він за якоюсь бабусею доглядав заради хати..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 19:58

Дюрі-бачі
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спасибо за обстоятельный ответ
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 01:36

Цікава тема.
Один писав що об'їхав всі Балкани в самий найдорожчий спосіб.
(зупиняючись на 1-2 дні в новому місці)
Навіть олігарх Новинський тут так не робить, бо дорого.
На яхті плаває по Ядранському морю.
І бац, чувак помічає затримку пенсії...

Інший власник елітної нерухомості цікавитися методологію нарахування пенсій в Україні.
2500 чи 2700 грн цікавить його.
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  #<1 ... 64656667
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