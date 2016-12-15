RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Пенсійна реформа
/
Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 13:39

  Hotab написав:
  UA написав:
  холява написав:Добрий ранок всім !
Здоров,я і Успіхів.

Ну, нема виплат , може на щось інше потрібне ...

Дід Панас, ти ж заможний ?
Для чого слідкувати коли саме зайшла пенсія?

УА, вам субсидію не затримують? Чи у вас пільга за бойові заслуги: звільнення гілки КРЖН від «Первого»?

Зображення 3апі3дало трохи в листопаді :lol:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7445
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1575 раз.
Подякували: 1430 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 13:58

Re: Пенсії в Україні

  Amethyst написав:А індексація ж?

Надбавка 135 грн на індексації 01.03.2022 135.00
Надбавка 100 грн на індексації 01.03.2023 100.00
Надбавка 100 грн на індексації 01.03.2024 100.00

Звісно індексація кардинально рятує. Замість того, щоб раз в рік всім перерахувати за формулою ніби вони в цьому році вийшли на пенсію з їх стажем і коєфіцієнтом зарплати, то краще дати 100 грн.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4112
З нами з: 29.07.22
Подякував: 732 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:16

Субсидії

В Ощадбанку сьогодні було зараховано.
Всім гарного дня.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17966
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 16:19

  UA написав:
  Hotab написав:UA
В Україні несправедлива система субсидій, бо мені не дають.

Кидайте свою наукового працівника. Живіть з Сенсом. Йому дають.

Отруїть, ще й так, що жодна експертиза не зафіксує))


У кого проблеми із зором ? Тему бачили чи ні? Майже на тиждень виплати запізнилися.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17966
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:17

sens
Майже на тиждень виплати запізнилися.


Ви взагалі не повинні були це отримувати.
Ваш Анатолій Шевченко
Hotab
 
Повідомлень: 13615
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2289 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 65666768
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні отримати високу пенсію 1, 2
R2 » Чет 20 кві, 2017 10:41
11 42623
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 10:36
Игорь12
Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 15 гру, 2016 10:50
43 59728
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
Пенсії в Україні: де отримують найбільші виплати 1, 2
R2 » Суб 15 лип, 2017 11:08
10 19622
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2017 00:52
maxser

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3579)
14.11.2024 17:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.