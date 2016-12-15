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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 14 лис, 2024 13:39
Hotab написав: UA написав: холява написав:
Добрий ранок всім !
Здоров,я і Успіхів.
Ну, нема виплат , може на щось інше потрібне ...
Дід Панас, ти ж заможний ?
Для чого слідкувати коли саме зайшла пенсія?
УА, вам субсидію не затримують? Чи у вас пільга за бойові заслуги: звільнення гілки КРЖН від «Первого»?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 13:58
Amethyst написав:
А індексація ж?
Надбавка 135 грн на індексації 01.03.2022 135.00
Надбавка 100 грн на індексації 01.03.2023 100.00
Надбавка 100 грн на індексації 01.03.2024 100.00
Звісно індексація кардинально рятує. Замість того, щоб раз в рік всім перерахувати за формулою ніби вони в цьому році вийшли на пенсію з їх стажем і коєфіцієнтом зарплати, то краще дати 100 грн.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 16:16
В Ощадбанку сьогодні було зараховано.
Всім гарного дня.
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sens
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Додано: Чет 14 лис, 2024 16:19
UA написав: Hotab написав:UA
В Україні несправедлива система субсидій, бо мені не дають.
Кидайте свою наукового працівника. Живіть з Сенсом. Йому дають.
Отруїть, ще й так, що жодна експертиза не зафіксує))
У кого проблеми із зором ? Тему бачили чи ні? Майже на тиждень виплати запізнилися.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:17
sens
Майже на тиждень виплати запізнилися.
Ви взагалі не повинні були це отримувати.
Ваш Анатолій Шевченко
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Hotab
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:18
Hotab написав:sens
Майже на тиждень виплати запізнилися.
Ви взагалі не повинні були це отримувати.
Ваш Анатолій Шевченко
аргументуйте свої безпідставні припущення. якщо їх немає - вимагаю вибачатися за дурний тон
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:00
sens
Комунальні субсидії
Державні субсидії надаються неплатоспроможним громадянам на покриття комунальних витрат.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 03:19
Hotab написав:sens
Комунальні субсидії
Державні субсидії надаються неплатоспроможним громадянам на покриття комунальних витрат.
Рішення суду треба читати уважно і повністю, на вибачення не тягне.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:30
sens
Рішення суду
А? Приснилось щось серед ночі? Яке «рішення суду»?
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:27
Депутати хоча б читали бюджет, який проголосували? 0 грн. на індексацію пенсій...
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