Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, прокурорів, військових, «чорнобильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій. Щомісячно на ці виплати витрачають 9,9 мільярда гривень, розповіли у Мінсоцполітики. Найбільша пенсія в Україні - 390 тис. 184 грн, це майже 10 тисяч доларів. «Чомусь в уряді не хочуть назвати того щасливчика чи щасливицю (найімовірніше, це суддя чи прокурор), який отримує таку космічну суму, — наголошує Микола Давидюк. — Судді й прокурори, різні МСЕКівці, яких часто ловлять на корупції, які мільйони записують на своїх родичів, отримують ще й супервелику пенсію. Чи справді ці люди для країни зробили найбільше, що вони отримують найбільші пенсії?». https://wz.lviv.ua/economy/523366-naibi ... 184-hryvni
От цікаво чи ще десь є розриви у 200 разів по пенсіях? Якраз прямо в Європу йдемо... Війна якраз давала змогу зупиняти все що хоч, зокрема і Конституцію, та трохи навести хоч якийсь порядок в цьому питанню.
Ой+ написав:Не все так погано з пенсіями, правда не у всіх:
А ще ПФ при нарахуванні максимально пенсії урізає за всякі надумані дрібниці як от "неправильний запис в трудовій книжці". Про свою маму писав: відсудили збільшення пенсії з 4.4 до 9.5 тис. Аналогічно в знайомого мама, сільський медик з 40+ років стажу, вже більше 5 років на пенсії. Всі ці роки мала 3.7 пенсії, а після того, як нормально порахували - стало 7.9. А скільки ще мільйонів таких недорахованих пенсіонерів?