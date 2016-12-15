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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:58

Re: Пенсії в Україні

Не все так погано з пенсіями, правда не у всіх:
Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, про­курорів, військових, «чорно­бильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій. Щомі­сячно на ці виплати витрача­ють 9,9 мільярда гривень, роз­повіли у Мінсоцполітики.
Найбільша пенсія в Украї­ні - 390 тис. 184 грн, це май­же 10 тисяч доларів. «Чо­мусь в уряді не хочуть назвати того щасливчика чи щасли­вицю (найімовірніше, це суд­дя чи прокурор), який отримує таку космічну суму, — наголо­шує Микола Давидюк. — Суд­ді й прокурори, різні МСЕКівці, яких часто ловлять на корупції, які мільйони записують на сво­їх родичів, отримують ще й су­первелику пенсію. Чи справ­ді ці люди для країни зробили найбільше, що вони отриму­ють найбільші пенсії?». https://wz.lviv.ua/economy/523366-naibi ... 184-hryvni

От цікаво чи ще десь є розриви у 200 разів по пенсіях? Якраз прямо в Європу йдемо...
Війна якраз давала змогу зупиняти все що хоч, зокрема і Конституцію, та трохи навести хоч якийсь порядок в цьому питанню.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:50

Re: Пенсії в Україні

  Ой+ написав:Не все так погано з пенсіями, правда не у всіх:

А ще ПФ при нарахуванні максимально пенсії урізає за всякі надумані дрібниці як от "неправильний запис в трудовій книжці".
Про свою маму писав:
відсудили збільшення пенсії з 4.4 до 9.5 тис. Аналогічно в знайомого мама, сільський медик з 40+ років стажу, вже більше 5 років на пенсії. Всі ці роки мала 3.7 пенсії, а після того, як нормально порахували - стало 7.9. А скільки ще мільйонів таких недорахованих пенсіонерів?
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 66676869
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