Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, прокурорів, військових, «чорнобильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій. Щомісячно на ці виплати витрачають 9,9 мільярда гривень, розповіли у Мінсоцполітики. Найбільша пенсія в Україні - 390 тис. 184 грн, це майже 10 тисяч доларів. «Чомусь в уряді не хочуть назвати того щасливчика чи щасливицю (найімовірніше, це суддя чи прокурор), який отримує таку космічну суму, — наголошує Микола Давидюк. — Судді й прокурори, різні МСЕКівці, яких часто ловлять на корупції, які мільйони записують на своїх родичів, отримують ще й супервелику пенсію. Чи справді ці люди для країни зробили найбільше, що вони отримують найбільші пенсії?». https://wz.lviv.ua/economy/523366-naibi ... 184-hryvni
От цікаво чи ще десь є розриви у 200 разів по пенсіях? Якраз прямо в Європу йдемо... Війна якраз давала змогу зупиняти все що хоч, зокрема і Конституцію, та трохи навести хоч якийсь порядок в цьому питанню.
Ой+ написав:Не все так погано з пенсіями, правда не у всіх:
А ще ПФ при нарахуванні максимально пенсії урізає за всякі надумані дрібниці як от "неправильний запис в трудовій книжці". Про свою маму писав: відсудили збільшення пенсії з 4.4 до 9.5 тис. Аналогічно в знайомого мама, сільський медик з 40+ років стажу, вже більше 5 років на пенсії. Всі ці роки мала 3.7 пенсії, а після того, як нормально порахували - стало 7.9. А скільки ще мільйонів таких недорахованих пенсіонерів?
США не дали грошей на пенсії українцям. Кабмін не зможе використати фінансову підтримку від США на 7,8 млрд доларів для виплати пенсій в Україні. Ця умова прописана в законі, який у квітні ухвалив Конгрес. Доктор економічних наук Олексій Плотніков не бачить нічого страшного в тому, що використання допомоги США обмежене для фінансування пенсійних виплат. Таке обмеження він пов'язує із відмінністю систем пенсійного забезпечення. "У США немає солідарної системи, тому всередині країни було б не зовсім зрозумілим фінансування солідарної системи України", - зазначив він у коментарі РБК-Україна. https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-dali-g ... 47336.html
Дійсно важко зрозуміти пенсії із солідарної системи по 10 к$ - такого розміру з бюджету напевно і в США нема.
За станом на 1 листопада, аж 24 тисячі 600 пенсіонерів отримують пенсію, що перевищує «максималку», тобто 23 тисячі 610 грн. Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, прокурорів, військових, «чорнобильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій. Щомісячно на ці виплати витрачають 9,9 мільярда гривень, розповіли у Мінсоцполітики. Найбільша пенсія в Україні - 390 тис. 184 грн, це майже 10 тисяч доларів. https://wz.lviv.ua/economy/523366-naibi ... 184-hryvni
Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, прокурорів, військових, «чорнобильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій.
Тут трохи неправди. Військові підпадають під обмеження у 10 прожиткових, тобто 23.6 кгрн. Ну і так не такі шалені зарплати (бойові не враховуються в ПФ) , щоб максимально можливі 70% від зп перемахнули за 50 тис грн. Судді з прокурорами наче ні. А «чорнобильці» - не знаю. Найцікавіше поле для зловживань вбачається в можливості судді (прокурора) піти на пенсію ще до 40 років, і одночасно працювати , отримуючи обидві виплати. У військових такої опції нема. Або пенс, або служиш (виняток - мобілізація).
Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, прокурорів, військових, «чорнобильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій.
Тут трохи неправди. Військові підпадають під обмеження у 10 прожиткових, тобто 23.6 кгрн. Ну і так не такі шалені зарплати (бойові не враховуються в ПФ) , щоб максимально можливі 70% від зп перемахнули за 50 тис грн. Судді з прокурорами наче ні. А «чорнобильці» - не знаю. Найцікавіше поле для зловживань вбачається в можливості судді (прокурора) піти на пенсію ще до 40 років, і одночасно працювати , отримуючи обидві виплати. У військових такої опції нема. Або пенс, або служиш (виняток - мобілізація).
Щось вроді і військові відсуджували понад 10 мінімалок:
Однак, крапку в цьому питанні поставив Конституційний Суд України у своєму рішенні № 7-рп/2016 від 20 грудня 2016 року. Даним рішенням було визнано положення закону щодо обмеження максимального розміру пенсії військових неконституційними. Одразу, після набрання чинності рішення Конституційного Суду України, почалися переглядатися рішення окружних судів, які відмовляли у задоволенні позовів щодо зняття максимального обмеження військової пенсії. Вже з часом, Верховний Суд сформував ряд правових висновків щодо незаконності такого обмеження. Таким чином, дій працівників Пенсійного фонду України, якими встановлюється максимальний розмір пенсії для військових, є протиправними. https://chernikovlaw.com.ua/practices-u ... zhbovtsiam
Я особисто чув про призначення значно вищих сум, як 10 мінімумів. По "чорнобильцям" буквально нещодавно:
Українські пенсіонери масово реєструють місце проживання в Чорнобильській зоні для того, щоб через суд добитись доплати до своєї пенсії. І хоча норма закону про доплату до пенсії вже давно не діє, "служителі Феміди" почали масово призначати доплати до пенсії тим, хто нещодавно зареєструвався в небезпечній зоні. Про це заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак розповіла в інтерв'ю Forbes. Так, З 90-х в Україні була норма: якщо людина проживала в Чорнобильській зоні на момент аварії й сім років після неї, то вона має право отримувати доплату до пенсії. Цю норму скасували 2008 році. До початку вторгнення РФ людей з такими доплатами було близько 10 000, а з бюджету на це витрачали 51,4 млн грн на місяць (в середньому по 5,1 тис. грн на особу). Однак з 2022-го з’явилась неочікувана практика, каже Марчак, – людям, які не мають статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи, не мають статусу ліквідатора, суди почали масово призначати виплату за проживання в зоні радіаційного забруднення. На сьогодні через судові рішення кількість людей з такими доплатами збільшилась до майже 135 400. "Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 млрд грн на місяць, або приблизно 15 млрд грн на рік, – наголосила Марчак. – І прогресія геометрична". Для вирішення проблеми у проєкті бюджету на 2025 рік додали норму, яка передбачає такі доплати лише людям, які проживали в зоні ЧАЕС з 1986 до 1993 року. Чорнобильські "поселенці" стали величезною проблемою, наголосила Дарина Марчак. Під час кримінальних проваджень правоохоронці встановили, що люди з інших територій спеціально прописуються в населених пунктах, які розташовані в зоні радіаційного забруднення, в непридатних для життя будинках, часто по декілька десятків в одній квартирі, розповіла чиновниця. https://businessua.com/robota/101420she ... -zoni.html
А що. все по закону. Невоювавші кадрові військові, з нетим восом можуть отримувати 20+ десь в 45 років, а мобілізовані цивільні, після війни працювати ще років до 60 щоб було з чого платити їм пенсію. І отримувати потім 5-6
Востаннє редагувалось d44 в Вів 26 лис, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:А що. все по закону. Невоювавші кадрові військові, з нетим восом можуть отримувати 20+ десь в 45 років
Кадрова військова служба зникла в Україні ще у 2007 році. Відтоді військова служба контрактна.
Стосовно контрактників ... Чому ж нема і не було черги цивільних на ранні жирні військові пенсії --- загадка загадок? 20+ --- це впенсії ТИМ, в кого були великі!!! "щомісячні додаткові виплати: надбавки, доплати, підвищення, премії" --- підводники тощо, УБД, чорнобильці і т.д. https://tmr.gov.ua/article/pensiyi-vijs ... narahuvan/