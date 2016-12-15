RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Пенсійна реформа
/
Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 12:58

Re: Пенсії в Україні

Не все так погано з пенсіями, правда не у всіх:
Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, про­курорів, військових, «чорно­бильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій. Щомі­сячно на ці виплати витрача­ють 9,9 мільярда гривень, роз­повіли у Мінсоцполітики.
Найбільша пенсія в Украї­ні - 390 тис. 184 грн, це май­же 10 тисяч доларів. «Чо­мусь в уряді не хочуть назвати того щасливчика чи щасли­вицю (найімовірніше, це суд­дя чи прокурор), який отримує таку космічну суму, — наголо­шує Микола Давидюк. — Суд­ді й прокурори, різні МСЕКівці, яких часто ловлять на корупції, які мільйони записують на сво­їх родичів, отримують ще й су­первелику пенсію. Чи справ­ді ці люди для країни зробили найбільше, що вони отриму­ють найбільші пенсії?». https://wz.lviv.ua/economy/523366-naibi ... 184-hryvni

От цікаво чи ще десь є розриви у 200 разів по пенсіях? Якраз прямо в Європу йдемо...
Війна якраз давала змогу зупиняти все що хоч, зокрема і Конституцію, та трохи навести хоч якийсь порядок в цьому питанню.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7011
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:50

Re: Пенсії в Україні

  Ой+ написав:Не все так погано з пенсіями, правда не у всіх:

А ще ПФ при нарахуванні максимально пенсії урізає за всякі надумані дрібниці як от "неправильний запис в трудовій книжці".
Про свою маму писав:
відсудили збільшення пенсії з 4.4 до 9.5 тис. Аналогічно в знайомого мама, сільський медик з 40+ років стажу, вже більше 5 років на пенсії. Всі ці роки мала 3.7 пенсії, а після того, як нормально порахували - стало 7.9. А скільки ще мільйонів таких недорахованих пенсіонерів?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4207
З нами з: 29.07.22
Подякував: 738 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 08:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

UA
США на пенсії і так не давали:
США не дали грошей на пенсії українцям.
Кабмін не зможе використати фінансову підтримку від США на 7,8 млрд доларів для виплати пенсій в Україні. Ця умова прописана в законі, який у квітні ухвалив Конгрес.
Доктор економічних наук Олексій Плотніков не бачить нічого страшного в тому, що використання допомоги США обмежене для фінансування пенсійних виплат. Таке обмеження він пов'язує із відмінністю систем пенсійного забезпечення.
"У США немає солідарної системи, тому всередині країни було б не зовсім зрозумілим фінансування солідарної системи України", - зазначив він у коментарі РБК-Україна. https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-dali-g ... 47336.html

Дійсно важко зрозуміти пенсії із солідарної системи по 10 к$ - такого розміру з бюджету напевно і в США нема.
За станом на 1 листо­пада, аж 24 тисячі 600 пенсіонерів отримують пенсію, що перевищує «мак­сималку», тобто 23 тисячі 610 грн. Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, про­курорів, військових, «чорно­бильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій. Щомі­сячно на ці виплати витрача­ють 9,9 мільярда гривень, роз­повіли у Мінсоцполітики.
Найбільша пенсія в Украї­ні - 390 тис. 184 грн, це май­же 10 тисяч доларів. https://wz.lviv.ua/economy/523366-naibi ... 184-hryvni
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7011
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:07

Ой+


Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, про­курорів, військових, «чорно­бильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій.


Тут трохи неправди. Військові підпадають під обмеження у 10 прожиткових, тобто 23.6 кгрн. Ну і так не такі шалені зарплати (бойові не враховуються в ПФ) , щоб максимально можливі 70% від зп перемахнули за 50 тис грн.
Судді з прокурорами наче ні. А «чорнобильці» - не знаю.
Найцікавіше поле для зловживань вбачається в можливості судді (прокурора) піти на пенсію ще до 40 років, і одночасно працювати , отримуючи обидві виплати. У військових такої опції нема. Або пенс, або служиш (виняток - мобілізація).
Hotab
 
Повідомлень: 13654
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:30

  Hotab написав:Ой+
Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, про­курорів, військових, «чорно­бильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій.

Тут трохи неправди. Військові підпадають під обмеження у 10 прожиткових, тобто 23.6 кгрн. Ну і так не такі шалені зарплати (бойові не враховуються в ПФ) , щоб максимально можливі 70% від зп перемахнули за 50 тис грн.
Судді з прокурорами наче ні. А «чорнобильці» - не знаю.
Найцікавіше поле для зловживань вбачається в можливості судді (прокурора) піти на пенсію ще до 40 років, і одночасно працювати , отримуючи обидві виплати. У військових такої опції нема. Або пенс, або служиш (виняток - мобілізація).

Щось вроді і військові відсуджували понад 10 мінімалок:
Однак, крапку в цьому питанні поставив Конституційний Суд України у своєму рішенні № 7-рп/2016 від 20 грудня 2016 року. Даним рішенням було визнано положення закону щодо обмеження максимального розміру пенсії військових неконституційними.
Одразу, після набрання чинності рішення Конституційного Суду України, почалися переглядатися рішення окружних судів, які відмовляли у задоволенні позовів щодо зняття максимального обмеження військової пенсії. Вже з часом, Верховний Суд сформував ряд правових висновків щодо незаконності такого обмеження.
Таким чином, дій працівників Пенсійного фонду України, якими встановлюється максимальний розмір пенсії для військових, є протиправними. https://chernikovlaw.com.ua/practices-u ... zhbovtsiam

Я особисто чув про призначення значно вищих сум, як 10 мінімумів.
По "чорнобильцям" буквально нещодавно:
Українські пенсіонери масово реєструють місце проживання в Чорнобильській зоні для того, щоб через суд добитись доплати до своєї пенсії. І хоча норма закону про доплату до пенсії вже давно не діє, "служителі Феміди" почали масово призначати доплати до пенсії тим, хто нещодавно зареєструвався в небезпечній зоні.
Про це заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак розповіла в інтерв'ю Forbes. Так, З 90-х в Україні була норма: якщо людина проживала в Чорнобильській зоні на момент аварії й сім років після неї, то вона має право отримувати доплату до пенсії. Цю норму скасували 2008 році. До початку вторгнення РФ людей з такими доплатами було близько 10 000, а з бюджету на це витрачали 51,4 млн грн на місяць (в середньому по 5,1 тис. грн на особу). Однак з 2022-го з’явилась неочікувана практика, каже Марчак, – людям, які не мають статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи, не мають статусу ліквідатора, суди почали масово призначати виплату за проживання в зоні радіаційного забруднення.
На сьогодні через судові рішення кількість людей з такими доплатами збільшилась до майже 135 400. "Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 млрд грн на місяць, або приблизно 15 млрд грн на рік, – наголосила Марчак. – І прогресія геометрична". Для вирішення проблеми у проєкті бюджету на 2025 рік додали норму, яка передбачає такі доплати лише людям, які проживали в зоні ЧАЕС з 1986 до 1993 року.
Чорнобильські "поселенці" стали величезною проблемою, наголосила Дарина Марчак. Під час кримінальних проваджень правоохоронці встановили, що люди з інших територій спеціально прописуються в населених пунктах, які розташовані в зоні радіаційного забруднення, в непридатних для життя будинках, часто по декілька десятків в одній квартирі, розповіла чиновниця. https://businessua.com/robota/101420she ... -zoni.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7011
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:32

А що. все по закону. Невоювавші кадрові військові, з нетим восом можуть отримувати 20+ десь в 45 років, а мобілізовані цивільні, після війни працювати ще років до 60 щоб було з чого платити їм пенсію. І отримувати потім 5-6
Востаннє редагувалось d44 в Вів 26 лис, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
d44
 
Повідомлень: 529
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:18

  d44 написав:
  Успіх написав:А що. все по закону. Невоювавші кадрові військові, з нетим восом можуть отримувати 20+ десь в 45 років


Кадрова військова служба зникла в Україні ще у 2007 році. Відтоді військова служба контрактна.

Стосовно контрактників ...
Чому ж нема і не було черги цивільних на ранні жирні військові пенсії --- загадка загадок?
20+ --- це впенсії ТИМ, в кого були великі!!! "щомісячні додаткові виплати: надбавки, доплати, підвищення, премії" --- підводники тощо, УБД, чорнобильці і т.д.
https://tmr.gov.ua/article/pensiyi-vijs ... narahuvan/

І зараз є посади, на яких не воюють:
- начальник їдальні
- начальник фінслужби
- діловод
- фахівець кадрової служби
- слюсар-сантехнік.
https://www.rbc.ua/rus/styler/robota-ti ... 39438.html
Тобто з бажаючими на ранню пенсію проблема.
detroytred
 
Повідомлень: 31075
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 66676869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні отримати високу пенсію 1, 2
R2 » Чет 20 кві, 2017 10:41
11 42922
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 10:36
Игорь12
Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 15 гру, 2016 10:50
43 60494
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
Пенсії в Україні: де отримують найбільші виплати 1, 2
R2 » Суб 15 лип, 2017 11:08
10 19867
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2017 00:52
maxser

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7063)
26.11.2024 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.