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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:52

І все буде добре!© )))

  Shaman написав:ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає.
Та от якраз і "є такий момент" ;)
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу) ;)

Тож:
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:54

  Успіх написав:
  Shaman написав:ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає.
Та от якраз і "є такий момент" ;)
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу) ;)

Тож:
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатійЮ! :D

Що Ти тут забув - на пенсію не мрій !)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:55

Пенсія

Знову бачу залишок пенсії без нарахування,в минулому місяці була велика затримка
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 17:01

  sens написав:Знову бачу залишок пенсії без нарахування,в минулому місяці була велика затримка

Може золотом видадуть субсидію
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  #<1 ... 67686970
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