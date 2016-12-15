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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:52
Shaman написав:
ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає.
Та от якраз і "є такий момент"
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу)
Тож:
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Додано: Вів 03 гру, 2024 15:54
Успіх написав: Shaman написав:
ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає.
Та от якраз і "є такий момент"
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу)
Тож:
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатійЮ!
Що Ти тут забув - на пенсію не мрій !)
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sens
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Додано: Чет 05 гру, 2024 16:55
Знову бачу залишок пенсії без нарахування,в минулому місяці була велика затримка
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Додано: Чет 05 гру, 2024 17:01
sens написав:
Знову бачу залишок пенсії без нарахування,в минулому місяці була велика затримка
Може золотом видадуть субсидію
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Hotab
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Додано: Чет 05 гру, 2024 21:33
Hotab написав: sens написав:
Знову бачу залишок пенсії без нарахування,в минулому місяці була велика затримка
Може золотом видадуть субсидію
Знову ти , відірпенься від мене
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