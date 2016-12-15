Та от якраз і "є такий момент"
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу)
Тож:
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатійЮ!
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:52
І все буде добре!© )))
Та от якраз і "є такий момент"
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу)
Тож:
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатійЮ!
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:54
Що Ти тут забув - на пенсію не мрій !)
Додано: Чет 05 гру, 2024 16:55
Пенсія
Знову бачу залишок пенсії без нарахування,в минулому місяці була велика затримка
Додано: Чет 05 гру, 2024 17:01
Додано: Нед 08 гру, 2024 08:08
субсидія
В грудні субсидія запізнилась на 1 день - 06 числа виплатили, майже вдвічі більше ніж у листопаді.
Додано: Сер 11 гру, 2024 13:52
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Пенсії зростуть у 80% українців: виплати пенсіонерам перерахують після пенсійної реформи
Як ставитеся до реформи? На вашу думку, ситуація з пенсіями покращиться?
Додано: Сер 11 гру, 2024 14:33
Модератор
Тобто, за існуючої солідарної системи, коеф при 35 роках стажу був 0.35 (1% за рік), тепер коеф зненьшиться до 0.3.
Але додається фікс частина розміром в 30% мінімалки.
Додано: Чет 12 гру, 2024 09:31
Re: Пенсії в Україні
Знову пенсійна реформа: як зміниться розрахунок виплат і скільки потрібно буде накопичувати на старість?
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