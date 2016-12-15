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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:52

І все буде добре!© )))

  Shaman написав:ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає.
Та от якраз і "є такий момент" ;)
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу) ;)

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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:54

  Успіх написав:
  Shaman написав:ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає.
Та от якраз і "є такий момент" ;)
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу) ;)

Тож:
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Що Ти тут забув - на пенсію не мрій !)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:55

Пенсія

Знову бачу залишок пенсії без нарахування,в минулому місяці була велика затримка
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 17:01

  sens написав:Знову бачу залишок пенсії без нарахування,в минулому місяці була велика затримка

Може золотом видадуть субсидію
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 08:08

субсидія

В грудні субсидія запізнилась на 1 день - 06 числа виплатили, майже вдвічі більше ніж у листопаді.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:52

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Пенсії зростуть у 80% українців: виплати пенсіонерам перерахують після пенсійної реформи

Як ставитеся до реформи? На вашу думку, ситуація з пенсіями покращиться?
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:33

Модератор
Тобто, за існуючої солідарної системи, коеф при 35 роках стажу був 0.35 (1% за рік), тепер коеф зненьшиться до 0.3.
Але додається фікс частина розміром в 30% мінімалки.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 09:31

Re: Пенсії в Україні

Знову пенсійна реформа: як зміниться розрахунок виплат і скільки потрібно буде накопичувати на старість?
https://epravda.com.ua/finances/pensiya ... ad-800613/
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 10:01

Re: Пенсії в Україні

Як на мене, то я би пенсію ліпив з 3-ох частин. Частина якийсь гарантований мінімальний мінімум, частина % власних відрахувань, а частина % від внесків дітей. Тоді люди які поставили на ноги і виховали сумлінних платників мали би хоч на старості бонус. А то часто густо найбільші виплати отримують судді-прокурори діти яких взагалі десь за кордоном і жодної копійки в ПФУ від них нема, зато потрібно сотні внесків від пересічних, щоб одному такому забезпечити пенсії поза 100 тис/міс.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:16

Олексій Гончаренко

Уряд перерозподіляє кошти у Пенсійному фонді.
Зокрема, 2,8 млн грн направляється на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій.
Ірина_
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  #<1 ... 67686970
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