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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:36

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Пенсія: хто отримає найменші виплати у 2025 році
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:55

Re: Пенсії в Україні

Порахував для мами пенсію по новій реформі, коли у пенсіонерів еБали.
(Коєфіцієнт стажу) 0.45083 * (середній коєфіцієнт зарплати) 1.66083 * 12000 == 8
8_985.02 еБалів.
Вартість еБалу рахується як середня зарплата за 2024 16_764.30 * 0.77 * 0.3 / 4200 == 0.922 грн.
Відповідно, пенсія після реформи буде 8_284.19 + 1_848 == 10_132.19* грн. . А до реформи пенсія 10_633.59 грн.
А от якщо б мама виходила на пенсію після 1 липня 2025, то в неї було б лише 4_683.55 еБалів, і, відповідно, пенсія 6_166.23* грн. Ось такі реформи і не зрозуміло чому ті, кому 58-59 років сидять тихо.

*Насправді трохи більша, бо дані про середню зарплату ПФ є лише до вересня, тому буде трохи більша вартість балу. Та і балів із березня 2024 до липня 2025 додаткова сотня набереться.
Дюрі-бачі
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