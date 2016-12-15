Пенсія: хто отримає найменші виплати у 2025 році
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 17 гру, 2024 15:36
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Пенсія: хто отримає найменші виплати у 2025 році
Додано: Нед 22 гру, 2024 12:55
Re: Пенсії в Україні
Порахував для мами пенсію по новій реформі, коли у пенсіонерів еБали.
(Коєфіцієнт стажу) 0.45083 * (середній коєфіцієнт зарплати) 1.66083 * 12000 == 8_985.02 еБалів.
Вартість еБалу рахується як середня зарплата за 2024 16_764.30 * 0.77 * 0.3 / 4200 == 0.922 грн.
Відповідно, пенсія після реформи буде 8_284.19 + 1_848 == 10_132.19* грн. . А до реформи пенсія 10_633.59 грн.
А от якщо б мама виходила на пенсію після 1 липня 2025, то в неї було б лише 4_683.55 еБалів, і, відповідно, пенсія 6_166.23* грн. Ось такі реформи і не зрозуміло чому ті, кому 58-59 років сидять тихо.
*Насправді трохи більша, бо дані про середню зарплату ПФ є лише до вересня, тому буде трохи більша вартість балу. Та і балів із березня 2024 до липня 2025 додаткова сотня набереться.
Додано: Нед 22 гру, 2024 15:23
Це все чудово ... де можно побачити методу розрахунку, згідно реформи ?
Додано: Нед 22 гру, 2024 16:50
Я сам знайшов ...
Ні про який Коєфіцієнт стажу мови там немає
І що таке 12000 ?
35 років по 12 місяців дають цифру 4200
Якщо бали будуть рахуватись за кожний місяць окремо, а не взагалі
Саме час тобі отримувати по еБалу. Я про бали, якщо що
0.922 чи 1.02 ... яка різниця на фінансовову форуму ...
Це взагалі, якась маєчня
Тобто, наш викладач читати не вміє, рахувати не вміє ... але зраду розгоняє
Оце він вміє ))
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