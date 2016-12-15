Порахував для мами пенсію по новій реформі, коли у пенсіонерів еБали. (Коєфіцієнт стажу) 0.45083 * (середній коєфіцієнт зарплати) 1.66083 * 12000 == 8_985.02 еБалів. Вартість еБалу рахується як середня зарплата за 2024 16_764.30 * 0.77 * 0.3 / 4200 == 0.922 грн. Відповідно, пенсія після реформи буде 8_284.19 + 1_848 == 10_132.19* грн. . А до реформи пенсія 10_633.59 грн. А от якщо б мама виходила на пенсію після 1 липня 2025, то в неї було б лише 4_683.55 еБалів, і, відповідно, пенсія 6_166.23* грн. Ось такі реформи і не зрозуміло чому ті, кому 58-59 років сидять тихо.
*Насправді трохи більша, бо дані про середню зарплату ПФ є лише до вересня, тому буде трохи більша вартість балу. Та і балів із березня 2024 до липня 2025 додаткова сотня набереться.
Дюрі-бачі написав:Порахував для мами пенсію по новій реформі, коли у пенсіонерів еБали. (Коєфіцієнт стажу) 0.45083 * (середній коєфіцієнт зарплати) 1.66083 * 12000 == 8_985.02 еБалів. Вартість еБалу рахується як середня зарплата за 2024 16_764.30 * 0.77 * 0.3 / 4200 == 0.922 грн. Відповідно, пенсія після реформи буде 8_284.19 + 1_848 == 10_132.19* грн. . А до реформи пенсія 10_633.59 грн. А от якщо б мама виходила на пенсію після 1 липня 2025, то в неї було б лише 4_683.55 еБалів, і, відповідно, пенсія 6_166.23* грн. Ось такі реформи і не зрозуміло чому ті, кому 58-59 років сидять тихо.
*Насправді трохи більша, бо дані про середню зарплату ПФ є лише до вересня, тому буде трохи більша вартість балу. Та і балів із березня 2024 до липня 2025 додаткова сотня набереться.
Це все чудово ... де можно побачити методу розрахунку, згідно реформи ?
Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.
і поясність мені скільки буде нараховано еБалів, якщо при нарахуванні буде до 2000 року більше 5 років стажу? А в 2025 виходять на пенсію люди 1965 року народження, в кого такого стажу може бути до 17 років, а в моєї мами - 21 рік такого стажу.
pesikot написав:Тобто, наш викладач читати не вміє, рахувати не вміє ... але зраду розгоняє Оце він вміє ))
Нажаль, доводиться вчитися рахувати пенсії, бо наш Пенсійний фонд завжди хоче наеБалити пенсіонерів, що підтверджують тисячі програних судових справ, в яких доводиться вчити як правильно рахувати пенсію.