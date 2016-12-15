Пенсія: хто отримає найменші виплати у 2025 році
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 17 гру, 2024 15:36
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Пенсія: хто отримає найменші виплати у 2025 році
Додано: Нед 22 гру, 2024 12:55
Re: Пенсії в Україні
Порахував для мами пенсію по новій реформі, коли у пенсіонерів еБали.
(Коєфіцієнт стажу) 0.45083 * (середній коєфіцієнт зарплати) 1.66083 * 12000 == 8_985.02 еБалів.
Вартість еБалу рахується як середня зарплата за 2024 16_764.30 * 0.77 * 0.3 / 4200 == 0.922 грн.
Відповідно, пенсія після реформи буде 8_284.19 + 1_848 == 10_132.19* грн. . А до реформи пенсія 10_633.59 грн.
А от якщо б мама виходила на пенсію після 1 липня 2025, то в неї було б лише 4_683.55 еБалів, і, відповідно, пенсія 6_166.23* грн. Ось такі реформи і не зрозуміло чому ті, кому 58-59 років сидять тихо.
*Насправді трохи більша, бо дані про середню зарплату ПФ є лише до вересня, тому буде трохи більша вартість балу. Та і балів із березня 2024 до липня 2025 додаткова сотня набереться.
Додано: Нед 22 гру, 2024 15:23
Це все чудово ... де можно побачити методу розрахунку, згідно реформи ?
Додано: Нед 22 гру, 2024 16:50
Я сам знайшов ...
Ні про який Коєфіцієнт стажу мови там немає
І що таке 12000 ?
35 років по 12 місяців дають цифру 4200
Якщо бали будуть рахуватись за кожний місяць окремо, а не взагалі
Саме час тобі отримувати по еБалу. Я про бали, якщо що
0.922 чи 1.02 ... яка різниця на фінансовову форуму ...
Це взагалі, якась маєчня
Тобто, наш викладач читати не вміє, рахувати не вміє ... але зраду розгоняє
Оце він вміє ))
Додано: Нед 22 гру, 2024 17:55
pesikot
Я керувався формулами на 64 -66 сторінці (Підрозділ 4. Особливості обчислення розміру пенсії)
Стаття 21.4 на сторінці 24-26
Журналісти рахують середню зарплату 20+ тисяч, а в Пенсійного фонду своя математика
Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи
Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
і поясність мені скільки буде нараховано еБалів, якщо при нарахуванні буде до 2000 року більше 5 років стажу? А в 2025 виходять на пенсію люди 1965 року народження, в кого такого стажу може бути до 17 років, а в моєї мами - 21 рік такого стажу.
Додано: Нед 22 гру, 2024 19:51
Я не певен, що є різниця між пенсією 10000 або 15000. Пенсіонери, крім чиновників і інших привілейованих каст, з реформою або без неї завжди будуть отримувати копійки, вне залежності від сум сплачених податків протягом життя. В тому числі по причині девальвації.
Через 10 років, якщо доживу, буду мати пенсію нехай 20000. Скільки це буде в доларах? Якщо виходити з типової за 30 років девальвації, то десь під 100 грн за долар. Що можна буде купити за 200 доларів, коли в теорії ми будемо мати європейські ціни?
Додано: Нед 22 гру, 2024 20:04
Re: Пенсії в Україні
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