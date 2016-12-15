Порахував для мами пенсію по новій реформі, коли у пенсіонерів еБали. (Коєфіцієнт стажу) 0.45083 * (середній коєфіцієнт зарплати) 1.66083 * 12000 == 8_985.02 еБалів. Вартість еБалу рахується як середня зарплата за 2024 16_764.30 * 0.77 * 0.3 / 4200 == 0.922 грн. Відповідно, пенсія після реформи буде 8_284.19 + 1_848 == 10_132.19* грн. . А до реформи пенсія 10_633.59 грн. А от якщо б мама виходила на пенсію після 1 липня 2025, то в неї було б лише 4_683.55 еБалів, і, відповідно, пенсія 6_166.23* грн. Ось такі реформи і не зрозуміло чому ті, кому 58-59 років сидять тихо.
*Насправді трохи більша, бо дані про середню зарплату ПФ є лише до вересня, тому буде трохи більша вартість балу. Та і балів із березня 2024 до липня 2025 додаткова сотня набереться.
Дюрі-бачі написав:Порахував для мами пенсію по новій реформі, коли у пенсіонерів еБали. (Коєфіцієнт стажу) 0.45083 * (середній коєфіцієнт зарплати) 1.66083 * 12000 == 8_985.02 еБалів. Вартість еБалу рахується як середня зарплата за 2024 16_764.30 * 0.77 * 0.3 / 4200 == 0.922 грн. Відповідно, пенсія після реформи буде 8_284.19 + 1_848 == 10_132.19* грн. . А до реформи пенсія 10_633.59 грн. А от якщо б мама виходила на пенсію після 1 липня 2025, то в неї було б лише 4_683.55 еБалів, і, відповідно, пенсія 6_166.23* грн. Ось такі реформи і не зрозуміло чому ті, кому 58-59 років сидять тихо.
*Насправді трохи більша, бо дані про середню зарплату ПФ є лише до вересня, тому буде трохи більша вартість балу. Та і балів із березня 2024 до липня 2025 додаткова сотня набереться.
Це все чудово ... де можно побачити методу розрахунку, згідно реформи ?
Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.
і поясність мені скільки буде нараховано еБалів, якщо при нарахуванні буде до 2000 року більше 5 років стажу? А в 2025 виходять на пенсію люди 1965 року народження, в кого такого стажу може бути до 17 років, а в моєї мами - 21 рік такого стажу.
Я не певен, що є різниця між пенсією 10000 або 15000. Пенсіонери, крім чиновників і інших привілейованих каст, з реформою або без неї завжди будуть отримувати копійки, вне залежності від сум сплачених податків протягом життя. В тому числі по причині девальвації.
Через 10 років, якщо доживу, буду мати пенсію нехай 20000. Скільки це буде в доларах? Якщо виходити з типової за 30 років девальвації, то десь під 100 грн за долар. Що можна буде купити за 200 доларів, коли в теорії ми будемо мати європейські ціни?
adeges написав:Через 10 років, якщо доживу, буду мати пенсію нехай 20000. Скільки це буде в доларах? Якщо виходити з типової за 30 років девальвації, то десь під 100 грн за долар. Що можна буде купити за 200 доларів, коли в теорії ми будемо мати європейські ціни?
Через 10 років будуть якісь символічні виплати. Демографія. Держава запропонує дітям утримувати батьків, як в Китаї. Там пенсія передбачена лише окремим категоріям.