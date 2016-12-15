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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 69707172>
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:36

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Пенсія: хто отримає найменші виплати у 2025 році
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:55

Re: Пенсії в Україні

Порахував для мами пенсію по новій реформі, коли у пенсіонерів еБали.
(Коєфіцієнт стажу) 0.45083 * (середній коєфіцієнт зарплати) 1.66083 * 12000 == 8_985.02 еБалів.
Вартість еБалу рахується як середня зарплата за 2024 16_764.30 * 0.77 * 0.3 / 4200 == 0.922 грн.
Відповідно, пенсія після реформи буде 8_284.19 + 1_848 == 10_132.19* грн. . А до реформи пенсія 10_633.59 грн.
А от якщо б мама виходила на пенсію після 1 липня 2025, то в неї було б лише 4_683.55 еБалів, і, відповідно, пенсія 6_166.23* грн. Ось такі реформи і не зрозуміло чому ті, кому 58-59 років сидять тихо.

*Насправді трохи більша, бо дані про середню зарплату ПФ є лише до вересня, тому буде трохи більша вартість балу. Та і балів із березня 2024 до липня 2025 додаткова сотня набереться.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 15:23

  Дюрі-бачі написав:Порахував для мами пенсію по новій реформі, коли у пенсіонерів еБали.
(Коєфіцієнт стажу) 0.45083 * (середній коєфіцієнт зарплати) 1.66083 * 12000 == 8_985.02 еБалів.
Вартість еБалу рахується як середня зарплата за 2024 16_764.30 * 0.77 * 0.3 / 4200 == 0.922 грн.
Відповідно, пенсія після реформи буде 8_284.19 + 1_848 == 10_132.19* грн. . А до реформи пенсія 10_633.59 грн.
А от якщо б мама виходила на пенсію після 1 липня 2025, то в неї було б лише 4_683.55 еБалів, і, відповідно, пенсія 6_166.23* грн. Ось такі реформи і не зрозуміло чому ті, кому 58-59 років сидять тихо.

*Насправді трохи більша, бо дані про середню зарплату ПФ є лише до вересня, тому буде трохи більша вартість балу. Та і балів із березня 2024 до липня 2025 додаткова сотня набереться.

Це все чудово ... де можно побачити методу розрахунку, згідно реформи ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:50

Я сам знайшов ...
Як рахуватимуть пенсії у 2025: що і коли уряд хоче змінити

Знову пенсійна реформа: як зміниться розрахунок виплат і скільки потрібно буде накопичувати на старість?

  Дюрі-бачі написав:Порахував для мами пенсію по новій реформі, коли у пенсіонерів еБали.
(Коєфіцієнт стажу) 0.45083 * (середній коєфіцієнт зарплати) 1.66083 * 12000 == 8_985.02 еБалів.

Ні про який Коєфіцієнт стажу мови там немає

І що таке 12000 ?
35 років по 12 місяців дають цифру 4200

Якщо бали будуть рахуватись за кожний місяць окремо, а не взагалі

  Дюрі-бачі написав:Вартість еБалу рахується як середня зарплата за 2024 16_764.30 * 0.77 * 0.3 / 4200 == 0.922 грн.

Саме час тобі отримувати по еБалу. Я про бали, якщо що
Наприклад, для 2024 року вартість пенсійного бала, розрахована за цією формулою, становила б приблизно 1,02 грн.

0.922 чи 1.02 ... яка різниця на фінансовову форуму ...

  Дюрі-бачі написав:А от якщо б мама виходила на пенсію після 1 липня 2025, то в неї було б лише 4_683.55 еБалів

Це взагалі, якась маєчня

Тобто, наш викладач читати не вміє, рахувати не вміє ... але зраду розгоняє
Оце він вміє ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:55

pesikot https://spo.fpsu.org.ua/wp-content/uplo ... nnya-1.pdf

  pesikot написав:Ні про який Коєфіцієнт стажу мови там немає
І що таке 12000 ?
35 років по 12 місяців дають цифру 4200


Я керувався формулами на 64 -66 сторінці (Підрозділ 4. Особливості обчислення розміру пенсії)

  pesikot написав:0.922 чи 1.02 ... яка різниця на фінансовову форуму ...

Стаття 21.4 на сторінці 24-26
Журналісти рахують середню зарплату 20+ тисяч, а в Пенсійного фонду своя математика
https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/

  pesikot написав:Це взагалі, якась маєчня

Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи
Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

і поясність мені скільки буде нараховано еБалів, якщо при нарахуванні буде до 2000 року більше 5 років стажу? А в 2025 виходять на пенсію люди 1965 року народження, в кого такого стажу може бути до 17 років, а в моєї мами - 21 рік такого стажу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:51

Я не певен, що є різниця між пенсією 10000 або 15000. Пенсіонери, крім чиновників і інших привілейованих каст, з реформою або без неї завжди будуть отримувати копійки, вне залежності від сум сплачених податків протягом життя. В тому числі по причині девальвації.

Через 10 років, якщо доживу, буду мати пенсію нехай 20000. Скільки це буде в доларах? Якщо виходити з типової за 30 років девальвації, то десь під 100 грн за долар. Що можна буде купити за 200 доларів, коли в теорії ми будемо мати європейські ціни?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:04

Re: Пенсії в Україні

  adeges написав:Я не певен, що є різниця між пенсією 10000 або 15000.

Не всі так кучеряво живуть. Для простого українця ніколи 120$ (чи навіть 50$) зайвими не будуть
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:20

  pesikot написав:Це все чудово ... де можно побачити методу розрахунку, згідно реформи ?

Кот тебе лет 40-45.
Не силовик
Уже пенс?
Или ты на мамину пенсию живешь?
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:29

UA
Ти силовий пенс також (як sens) оформив субсидію? На всі хати під орендою, чи лише ту що з басейном?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:31

  adeges написав:Через 10 років, якщо доживу, буду мати пенсію нехай 20000. Скільки це буде в доларах? Якщо виходити з типової за 30 років девальвації, то десь під 100 грн за долар. Що можна буде купити за 200 доларів, коли в теорії ми будемо мати європейські ціни?

Через 10 років будуть якісь символічні виплати.
Демографія.
Держава запропонує дітям утримувати батьків, як в Китаї.
Там пенсія передбачена лише окремим категоріям.
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