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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 22 гру, 2024 21:40
Hotab написав:UA
Ти силовий пенс також (як sens) оформив субсидію? На всі хати під орендою, чи лише ту що з басейном?
Тепер на единому податку з річним оборотом до 6 млн. грн можна здавати в оренду не 100 метрів нерухомості, а 400.
Вони турбуються про нас.
Хата з сауною та купелью, це нежитлове приміщення, там поки субсидію не дають.
Чекаю на справедливу реформу субсидій.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 21:54
UA написав: Hotab написав:UA
Ти силовий пенс також (як sens) оформив субсидію? На всі хати під орендою, чи лише ту що з басейном?
Тепер на единому податку з річним оборотом до 6 млн. грн можна здавати в оренду не 100 метрів нерухомості, а 400.
Вони турбуються про нас.
Хата з сауною та купелью, це нежитлове приміщення, там поки субсидію не дають.
Чекаю на справедливу реформу субсидій.
З бумажкою ти людина , без папірця - хотаб
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