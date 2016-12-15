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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:40

  Hotab написав:UA
Ти силовий пенс також (як sens) оформив субсидію? На всі хати під орендою, чи лише ту що з басейном?

Тепер на единому податку з річним оборотом до 6 млн. грн можна здавати в оренду не 100 метрів нерухомості, а 400.
Вони турбуються про нас.

Хата з сауною та купелью, це нежитлове приміщення, там поки субсидію не дають.
Чекаю на справедливу реформу субсидій.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:54

  UA написав:
  Hotab написав:UA
Ти силовий пенс також (як sens) оформив субсидію? На всі хати під орендою, чи лише ту що з басейном?

Тепер на единому податку з річним оборотом до 6 млн. грн можна здавати в оренду не 100 метрів нерухомості, а 400.
Вони турбуються про нас.

Хата з сауною та купелью, це нежитлове приміщення, там поки субсидію не дають.
Чекаю на справедливу реформу субсидій.

З бумажкою ти людина , без папірця - хотаб
sens
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  #<1 ... 69707172
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