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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 17:48

  UA написав:
  pesikot написав:Це все чудово ... де можно побачити методу розрахунку, згідно реформи ?

Кот тебе лет 40-45.
Не силовик
Уже пенс?
Или ты на мамину пенсию живешь?

То есть, тебе зайти в мой профиль и увидеть мой возраст - сложная задача ? )

А слово "силовик", так российскими портянками от тебя потянуло )

Хотя, чего ещё ожидать от тебя, ментовского пенса
pesikot
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