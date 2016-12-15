То есть, тебе зайти в мой профиль и увидеть мой возраст - сложная задача ? )
А слово "силовик", так российскими портянками от тебя потянуло )
Хотя, чего ещё ожидать от тебя, ментовского пенса
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 23 гру, 2024 17:48
То есть, тебе зайти в мой профиль и увидеть мой возраст - сложная задача ? )
А слово "силовик", так российскими портянками от тебя потянуло )
Хотя, чего ещё ожидать от тебя, ментовского пенса
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