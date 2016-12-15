|
|
|
Пенсії в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 23 гру, 2024 17:48
UA написав: pesikot написав:
Це все чудово ... де можно побачити методу розрахунку, згідно реформи ?
Кот тебе лет 40-45.
Не силовик
Уже пенс?
Или ты на мамину пенсию живешь?
То есть, тебе зайти в мой профиль и увидеть мой возраст - сложная задача ? )
А слово "силовик", так российскими портянками от тебя завоняло )
Хотя, чего ещё ожидать от тебя, ментовского пенса
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10845
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 25 гру, 2024 15:09
Дюрі-бачі написав:
Порахував для мами пенсію по новій реформі, коли у пенсіонерів еБали.
(Коєфіцієнт стажу) 0.45083 * (середній коєфіцієнт зарплати) 1.66083 * 12000 == 8_985.02 еБалів.
Стаж 45 років або календарний, або через коефіціенти
12000 вже з"ясував звідки
1.66083 - ось тут у мене знову питання
По формулі
СБ = Кс х (Ск : К) х 12 х 100 х 10 , де
Кс - коефіцієнт страхового стажу, обчислений відповідно до статті 25 цього Закону в редакції, що діяла до 1 липня 2025 року;
Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 +
Кз2 + Кз3 + ... + Кзn ), обчислена відповідно до статті 40 цього Закону в редакції, що діяла до 1 липня 2025 року;
К - страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи, обчислений відповідно до статті 40 цього Закону в редакції, що діяла до 1 липня 2025 року.
Ти вирахував коефіцієнти за кожен місяць та вираховував суму, згідно закону ?
Тут ти вже почав маніпулювати цифрами
20+ та 16+ - це 25% різниці
1.02 та 0.922 - це 11% різниці
2024 рік тільки закінчується, остаточно не порахована середня ЗП
Дюрі-бачі написав:
А от якщо б мама виходила на пенсію після 1 липня 2025
, то в неї було б лише 4_683.55 еБалів, і, відповідно, пенсія 6_166.23* грн.
Ось такі реформи і не зрозуміло чому ті, кому 58-59 років сидять тихо.
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Це взагалі, якась маєчня
Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи
Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.
і поясність мені скільки буде нараховано еБалів, якщо при нарахуванні буде до 2000 року більше 5 років стажу? А в 2025 виходять на пенсію люди 1965 року народження, в кого такого стажу може бути до 17 років, а в моєї мами - 21 рік такого стажу.
А з чого ти вирішив, що для тих, хто піде на пенсію після липня 2025 року весь стаж до 1 липня 2000 року буде викинутий ?
По-перше, там сказано
або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців
По-друге
Сторінка 62
7. За частину страхового стажу по 30 червня 2000 року, за періоди служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби),
особам начальницького і рядового складу з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2006
року, а також за деякі інші періоди, за які не було передбачено обліку повного
розміру страхових внесків, та які відповідають періодам, визначеним частиною
другою статті 19 цього Закону, кількість балів за кожний такий місяць
визначається за формулою:
Б = (Зп : Зс) х 10, де:
Б – кількість балів за відповідний місяць страхового стажу;
Зп – сума заробітної плати (доходу) особи, з якої сплачено страхові внески;
Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові
внески, за місяць страхового стажу особи.
Порядок визначення періодів, за які не було передбачено обліку повного
розміру страхових внесків, та за які проводиться обчислення суми балів особи
виходячи із заробітної плати, визначається Кабінетом Міністрів України.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10845
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|43803
|
|
|43
|62666
|
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
|
|10
|20712
|
|