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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 01:29

Колеги. Я щось загубився. Зараз плануються зміни в Закон з 1 липня 2025 року? Чи вони вже прийняті, і розрахунок зміниться з 1 липня 2025 по вже діючому закону?

Розібрався )

Перша дуже поверхнева калькуляція: особисто я втрачу десь 25-30% пенсії по запропованому закону. По старому закону, я б отримував максимальну пенсію за віком, десь 23610 зараз. Я по новій треба детально рахувати, але попередньо буде набагато менше. Як порахую, напишу.

Але якщо просто, то наприклад, ви отримували весь час в 5 разів більше середньої суми, з якої сплачені соціальні внески. Кожен місяць 35 років. Тоді вам нарахують 12×5×10×35=21000 балів.

У 2024 році ця середня сума зарплати з якої сплатили внески була 16847 грн. Візьмемо її за базу. Треба тепер порахувати вартість балу. Припустимо вже дії 23% податку. Тоді 1 бал це 16847×0.3×0.77:4200=0.9265 грн, і пенсія 19458 грн. А по старій системі це саме дає на сьогодні 23610 грн (10 разів прожиткового иінімума для осіб що втратили працездатність ). З великим запасом.

Так що реформа спрямована на урізання солідарних виплат
adeges
 
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