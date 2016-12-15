Колеги. Я щось загубився. Зараз плануються зміни в Закон з 1 липня 2025 року? Чи вони вже прийняті, і розрахунок зміниться з 1 липня 2025 по вже діючому закону?
Розібрався )
Перша дуже поверхнева калькуляція: особисто я втрачу десь 25-30% пенсії по запропованому закону. По старому закону, я б отримував максимальну пенсію за віком, десь 23610 зараз. Я по новій треба детально рахувати, але попередньо буде набагато менше. Як порахую, напишу.
Але якщо просто, то наприклад, ви отримували весь час в 5 разів більше середньої суми, з якої сплачені соціальні внески. Кожен місяць 35 років. Тоді вам нарахують 12×5×10×35=21000 балів.
У 2024 році ця середня сума зарплати з якої сплатили внески була 16847 грн. Візьмемо її за базу. Треба тепер порахувати вартість балу. Припустимо вже дії 23% податку. Тоді 1 бал це 16847×0.3×0.77:4200=0.9265 грн, і пенсія 19458 грн. А по старій системі це саме дає на сьогодні 23610 грн (10 разів прожиткового иінімума для осіб що втратили працездатність ). З великим запасом.
Так що реформа спрямована на урізання солідарних виплат