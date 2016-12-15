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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 26 гру, 2024 01:29
Колеги. Я щось загубився. Зараз плануються зміни в Закон з 1 липня 2025 року? Чи вони вже прийняті, і розрахунок зміниться з 1 липня 2025 по вже діючому закону?
Розібрався )
Перша дуже поверхнева калькуляція: особисто я втрачу десь 25-30% пенсії по запропованому закону. По старому закону, я б отримував максимальну пенсію за віком, десь 23610 зараз. Я по новій треба детально рахувати, але попередньо буде набагато менше. Як порахую, напишу.
Але якщо просто, то наприклад, ви отримували весь час в 5 разів більше середньої суми, з якої сплачені соціальні внески. Кожен місяць 35 років. Тоді вам нарахують 12×5×10×35=21000 балів.
У 2024 році ця середня сума зарплати з якої сплатили внески була 16847 грн. Візьмемо її за базу. Треба тепер порахувати вартість балу. Припустимо вже дії 23% податку. Тоді 1 бал це 16847×0.3×0.77:4200=0.9265 грн, і пенсія 19458 грн. А по старій системі це саме дає на сьогодні 23610 грн (10 разів прожиткового иінімума для осіб що втратили працездатність ). З великим запасом.
Так що реформа спрямована на урізання солідарних виплат
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adeges
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Додано: Чет 26 гру, 2024 03:09
adeges написав:
Колеги. Я щось загубився. Зараз плануються зміни в Закон з 1 липня 2025 року? Чи вони вже прийняті, і розрахунок зміниться з 1 липня 2025 по вже діючому закону?
Розібрався )
Перша дуже поверхнева калькуляція: особисто я втрачу десь 25-30% пенсії по запропованому закону. По старому закону, я б отримував максимальну пенсію за віком, десь 23610 зараз. Я по новій треба детально рахувати, але попередньо буде набагато менше. Як порахую, напишу.
Але якщо просто, то наприклад, ви отримували весь час в 5 разів більше середньої суми, з якої сплачені соціальні внески. Кожен місяць 35 років. Тоді вам нарахують 12×5×10×35=21000 балів.
У 2024 році ця середня сума зарплати з якої сплатили внески була 16847 грн. Візьмемо її за базу. Треба тепер порахувати вартість балу. Припустимо вже дії 23% податку. Тоді 1 бал це 16847×0.3×0.77:4200=0.9265 грн, і пенсія 19458 грн. А по старій системі це саме дає на сьогодні 23610 грн (10 разів прожиткового иінімума для осіб що втратили працездатність ). З великим запасом.
Так що реформа спрямована на урізання солідарних виплат
Прикинул для себя поточнее.
Где то 14100 получается вместо 23610 пока. Ну без учета еще 3 лет стажа до 35. То есть если еще 3 года смогу работать с текущим уровнем дохода, то будет 16100 грн. Минус 32% от текущей системы.
Ну это еще 8 лет до пенсии. То есть есть время на еще пару реформ для поднятия справедливости, и я буду доплачивать государству за право не работать после 60
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adeges
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Додано: Чет 26 гру, 2024 03:41
pesikot написав:
Ти вирахував коефіцієнти за кожен місяць та вираховував суму, згідно закону ?
Це робить пенсійний фонд, я брав готові дані із "протоколу призначення пенсії". Для тих, в кого ще нема пенсії його можна згенерувати в " пенсійному калькуляторі"
pesikot написав:
Тут ти вже почав маніпулювати цифрами
20+ та 16+ - це 25% різниці
1.02 та 0.922 - це 11% різниці
2024 рік тільки закінчується, остаточно не порахована середня ЗП
pesikot написав:
А з чого ти вирішив, що для тих, хто піде на пенсію після липня 2025 року весь стаж до 1 липня 2000 року буде викинутий ?
Бо не знайшов як нарахують їм бали за період трудового стажу, який прирівнюється до страхового. Дуже сподіваюсь, що це виправлять і пропишуть як рахувати ці бали у випадку, коли пенсіонер не подав дані прл зарплати за період до 2020 року.
Мали б за кожен місяць нарахувати середню кількість балів, як для тих, хто вже на пенсії
Можу й помилятися в розрахунках. Наприклад: є дискусія щодо того чи буде пенсійний фонд при зменшувати середню зарплату на 23% чи місяці крім грудня зменшать на 19.5%...
Зустрічав в інтернеті й розрахунки, коли підставляли середню зарплату 2023, тоді бал виходить 78 копійок...
pesikot написав:
А з чого ти вирішив, що для тих, хто піде на пенсію після липня 2025 року весь стаж до 1 липня 2000 року буде викинутий ?
Бо не знайшов як нарахують їм бали за період трудового стажу, який прирівнюється до страхового. Дуже сподіваюсь, що це виправлять і пропишуть як рахувати ці бали у випадку, коли пенсіонер не подав дані прл зарплати за період до 2020 року.
Мали б за кожен місяць нарахувати середню кількість балів, як для тих, хто вже на пенсії
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