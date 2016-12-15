Додано: Чет 26 гру, 2024 03:41

pesikot написав: Ти вирахував коефіцієнти за кожен місяць та вираховував суму, згідно закону ? Ти вирахував коефіцієнти за кожен місяць та вираховував суму, згідно закону ?

pesikot написав: Тут ти вже почав маніпулювати цифрами

20+ та 16+ - це 25% різниці

1.02 та 0.922 - це 11% різниці



2024 рік тільки закінчується, остаточно не порахована середня ЗП Тут ти вже почав маніпулювати цифрами20+ та 16+ - це 25% різниці1.02 та 0.922 - це 11% різниці2024 рік тільки закінчується, остаточно не порахована середня ЗП

pesikot написав: А з чого ти вирішив, що для тих, хто піде на пенсію після липня 2025 року весь стаж до 1 липня 2000 року буде викинутий ? А з чого ти вирішив, що для тих, хто піде на пенсію після липня 2025 року весь стаж до 1 липня 2000 року буде викинутий ?

pesikot написав: А з чого ти вирішив, що для тих, хто піде на пенсію після липня 2025 року весь стаж до 1 липня 2000 року буде викинутий ? А з чого ти вирішив, що для тих, хто піде на пенсію після липня 2025 року весь стаж до 1 липня 2000 року буде викинутий ?

Це робить пенсійний фонд, я брав готові дані із "протоколу призначення пенсії". Для тих, в кого ще нема пенсії його можна згенерувати в " пенсійному калькуляторі"Бо не знайшов як нарахують їм бали за період трудового стажу, який прирівнюється до страхового. Дуже сподіваюсь, що це виправлять і пропишуть як рахувати ці бали у випадку, коли пенсіонер не подав дані прл зарплати за період до 2020 року.Мали б за кожен місяць нарахувати середню кількість балів, як для тих, хто вже на пенсіїМожу й помилятися в розрахунках. Наприклад: є дискусія щодо того чи буде пенсійний фонд при зменшувати середню зарплату на 23% чи місяці крім грудня зменшать на 19.5%...Зустрічав в інтернеті й розрахунки, коли підставляли середню зарплату 2023, тоді бал виходить 78 копійок...Бо не знайшов як нарахують їм бали за період трудового стажу, який прирівнюється до страхового. Дуже сподіваюсь, що це виправлять і пропишуть як рахувати ці бали у випадку, коли пенсіонер не подав дані прл зарплати за період до 2020 року.Мали б за кожен місяць нарахувати середню кількість балів, як для тих, хто вже на пенсії