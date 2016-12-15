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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 01:29

Del
Востаннє редагувалось adeges в Чет 26 гру, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 03:09

Del
Востаннє редагувалось adeges в Чет 26 гру, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 03:41

Re: Пенсії в Україні

  pesikot написав:Ти вирахував коефіцієнти за кожен місяць та вираховував суму, згідно закону ?

Це робить Пенсійний фонд, я брав готові дані із "протоколу призначення пенсії". Для тих, в кого ще нема пенсії, його теж можна згенерувати в "пенсійному калькуляторі"

  pesikot написав:Тут ти вже почав маніпулювати цифрами
20+ та 16+ - це 25% різниці
1.02 та 0.922 - це 11% різниці

2024 рік тільки закінчується, остаточно не порахована середня ЗП


Я можу й помилятися в розрахунках. Наприклад: є дискусія щодо того чи буде пенсійний фонд при зменшувати середню зарплату на 23% чи місяці крім грудня зменшать на 19.5%...

Зустрічав в інтернеті й розрахунки, коли підставляли середню зарплату за 2023, тоді бал виходить 78 копійок...

  pesikot написав:А з чого ти вирішив, що для тих, хто піде на пенсію після липня 2025 року весь стаж до 1 липня 2000 року буде викинутий ?

Бо не знайшов як нарахують їм бали за трудовий стаж, який прирівнюється до страхового. Дуже сподіваюсь, що це виправлять і пропишуть як рахувати бали у випадку, коли пенсіонер не подав дані про зарплати за період до 2020 року.
Мали б за кожен місяць нарахувати середню кількість балів, як для тих, хто на пенсії за старим законодавством.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 09:25

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А з чого ти вирішив, що для тих, хто піде на пенсію після липня 2025 року весь стаж до 1 липня 2000 року буде викинутий ?

Бо не знайшов як нарахують їм бали за трудовий стаж, який прирівнюється до страхового. Дуже сподіваюсь, що це виправлять і пропишуть як рахувати бали у випадку, коли пенсіонер не подав дані про зарплати за період до 2020 року.
Мали б за кожен місяць нарахувати середню кількість балів, як для тих, хто на пенсії за старим законодавством.


Це до речі супер питання. Звідки взяти і як довести ці зарплати. Наприклад у мене значаться вони з 1998 року. Працюю з 1994. Ну я наприклад, подавав декларації за 1995-1997 рр. Можна звернутись до податкової. Але там не буде помісячних нарахувань!

З точки зору безпеки, можна вважати бали по яких у фонду нема даних, втраченими.

У випадку стажу за навчання у вузі, це справедливо. Але якщо працював і сплачував податки, то не дуже. Але наприклад у мене в 1994-1997 зарплата базова була низька, і я втрачаю лише десь 650-700 балів, або десь 5% балів. Але для когось це може бути набагвто більше %% і набагато більше балів
adeges
 
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  #<1 ... 69707172
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