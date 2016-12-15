Додано: Чет 26 гру, 2024 12:35

Остаточно проникся реформою. Моє резюме: вона спрямована на зменшення навантадення на пенсійний фонд шляхом зменшення виплат переважній більшості пенсіонерів через прості математичні трюки

1) введення ноефіцієнту 30% у формулу розрахунку замість використання 1% за кожен рік стажу. Іншими словами, всі хто має більше 30 років стажу ( повного, не страхового!!) автоматично отримують менше



2) додатково, введення ділителя 4200 у страховій частині. 4200 - це 35 років СТРАХОВОГО СТАЖУ. тобто випадає навчання у вузі випадає чачтина декретів, випадають майже всі роки страхового стажу до 2000 бо знайти по них довідки про доходи для абсолютної більшості людей буде не можливо. Мало того, закон дозволяє лише 5 років брати звідти. Наприклад людина працювала 35 років і іде на пенсію у 2026 1 січня, з них 26 років з 2000 та 9 років до 2000. Мінімум 4 роки, а скоріше всі 9 будуть втрачені. Поточна система не використовує абсолютні ваги, лише відносні. Тобто якщо береш дохід з 2000 року, то і порівнюєш його з відповідним доходом при розрахунку коефіцієнтів. Тепер для стажу страхового 35 років 9 років, або 26% буде вкрадено державою ( для тих хто піде на пенсію у 2026, трохи менше у наступні роки)



3) останнє, геніальна тема перейти від середньої зарплати як бази розрахунку, до середньої але після опадаткування. Це додатково віднімає 23% від того, що ще не вкрадено вище (за рахунок 30% і 4200)