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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 26 гру, 2024 01:29
Del
Востаннє редагувалось adeges в Чет 26 гру, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 гру, 2024 03:41
Re: Пенсії в Україні
Це робить Пенсійний фонд, я брав готові дані із "протоколу призначення пенсії". Для тих, в кого ще нема пенсії, його теж можна згенерувати в "пенсійному калькуляторі"
Я можу й помилятися в розрахунках. Наприклад: є дискусія щодо того чи буде пенсійний фонд при зменшувати середню зарплату на 23% чи місяці крім грудня зменшать на 19.5%...
Зустрічав в інтернеті й розрахунки, коли підставляли середню зарплату за 2023, тоді бал виходить 78 копійок...
Бо не знайшов як нарахують їм бали за трудовий стаж, який прирівнюється до страхового. Дуже сподіваюсь, що це виправлять і пропишуть як рахувати бали у випадку, коли пенсіонер не подав дані про зарплати за період до 2020 року.
Мали б за кожен місяць нарахувати середню кількість балів, як для тих, хто на пенсії за старим законодавством.
Додано: Чет 26 гру, 2024 09:25
Це до речі супер питання. Звідки взяти і як довести ці зарплати. Наприклад у мене значаться вони з 1998 року. Працюю з 1994. Ну я наприклад, подавав декларації за 1995-1997 рр. Можна звернутись до податкової. Але там не буде помісячних нарахувань!
З точки зору безпеки, можна вважати бали по яких у фонду нема даних, втраченими.
У випадку стажу за навчання у вузі, це справедливо. Але якщо працював і сплачував податки, то не дуже. Але наприклад у мене в 1994-1997 зарплата базова була низька, і я втрачаю лише десь 650-700 балів, або десь 5% балів. Але для когось це може бути набагвто більше %% і набагато більше балів
Додано: Чет 26 гру, 2024 12:35
Остаточно проникся реформою. Моє резюме: вона спрямована на зменшення навантадення на пенсійний фонд шляхом зменшення виплат переважній більшості пенсіонерів через прості математичні трюки
1) введення ноефіцієнту 30% у формулу розрахунку замість використання 1% за кожен рік стажу. Іншими словами, всі хто має більше 30 років стажу ( повного, не страхового!!) автоматично отримують менше
2) додатково, введення ділителя 4200 у страховій частині. 4200 - це 35 років СТРАХОВОГО СТАЖУ. тобто випадає навчання у вузі випадає чачтина декретів, випадають майже всі роки страхового стажу до 2000 бо знайти по них довідки про доходи для абсолютної більшості людей буде не можливо. Мало того, закон дозволяє лише 5 років брати звідти. Наприклад людина працювала 35 років і іде на пенсію у 2026 1 січня, з них 26 років з 2000 та 9 років до 2000. Мінімум 4 роки, а скоріше всі 9 будуть втрачені. Поточна система не використовує абсолютні ваги, лише відносні. Тобто якщо береш дохід з 2000 року, то і порівнюєш його з відповідним доходом при розрахунку коефіцієнтів. Тепер для стажу страхового 35 років 9 років, або 26% буде вкрадено державою ( для тих хто піде на пенсію у 2026, трохи менше у наступні роки)
3) останнє, геніальна тема перейти від середньої зарплати як бази розрахунку, до середньої але після опадаткування. Це додатково віднімає 23% від того, що ще не вкрадено вище (за рахунок 30% і 4200)
Додано: Чет 26 гру, 2024 13:13
Re: Пенсії в Україні
Справедливості заради: я вважаю, що скоріше автори законопроєкту просто помилились і забули про бали за стаж до 2000, або десь його заховали так, що без окремих роз'яcнень їх знайти не можуть.
Додано: Чет 26 гру, 2024 13:15
Вони точно не забули прибрати навчання і 30% теж не помилка і податки відняти не випадково
Додано: Чет 26 гру, 2024 13:16
Re: Пенсії в Україні
Якщо захочуть, то в реформі є справжня бомба, яка може помножити взагалі всі бали на 0:
Але не буду розганяти паніку передчасно і вважаю його рівним 1
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