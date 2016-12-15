Щоб був 3й філяр ПФ потрібно мати розвинутий ФР, а не КРЖН з опціаонами на м2
Додано: Сер 25 лют, 2026 23:47
3й філяр ПФ
Щоб був 3й філяр ПФ потрібно мати розвинутий ФР, а не КРЖН з опціаонами на м2
Додано: Чет 26 лют, 2026 02:38
Вы знаете, даже спорить не буду.
Практически со всем согласен.
Вот только "необходимый минимум" бывает разный. Где-то живут впроголодь и это считается нормальным - с голоду же не умирают.
Да, % расходов на еду не полностью характеризует благосостояние. Но всё же.
Да человек может ограничивать себя/экономить на питании, грубо говоря, есть не красную рыбу, а кильку. Но это имеет какие-то пределы. Сложно сильно ограничивать детей ради неизвестно какой добавки к пенсии в отдалённом будущем.
И, что на Западе, что у нас, мы говорим о сбалансированных на данный момент системах. Поэтому % расходов на еду может служить показателем благосостояния, пусть и не точным.
Надеюсь, никто не станет утверждать, что мы питаемся лучше, чем на Западе.
На Западе заметно более существенная доля дохода уходит на жильё.
Но даже если вычесть расходы на еду и жильё, там остаётся больше на другие потребности.
Но главное даже не это.
Вы правы на 100%, когда говорите о сложности перехода.
Так я об этом же.
Чтобы не цеплялись к словам, повторю - есть люди побогаче, которые могут позволить себе больше.
На мой взгляд, сегодня у людей денег не хватит на дополнительные пенсионные расходы. И быстро решить эту проблему не получится.
Как её вообще можно решить?
Есть два варианта.
1. Уменьшить цены на продукты питания.
2. Увеличить зарплаты при сохранении (или более медленном росте) цен на продукты.
О первом варианте смешно говорить, это просто не реально.
Второй вариант тоже невозможно реализовать в приемлемые сроки. Кроме того, рост зарплат тесно связан с ростом экономики. Не могут зарплаты быстро расти без быстрого (желательно, опережаюшего) роста экономики.
Кроме того, стоит учесть, что нам ещё предстоит рост стоимости ЖКХ, в т.ч. на ээ и газ. По-моему, неминуемо.
Кстати, спросил у чат жпт о том, когда введена накопительная сисема в США.
В Германии:
И это при том, что современная обязательная пенсионная система (одна из первых в мире) была введена ещё при Бисмарке в 1889 году.
Во Франции:
В Великобритании ключевой этап ввода накопительной системы — 2008 год. И в 2012 - auto-enrolment. В США и Великобритании нкопительная система играет значителььно более существенную роль.
Но при этом в США (и примерно так же в Великобритании):
Исходя из сказанного, мой вывод - для нас массовое введение 2-го уровня достаточно далёкая перспектива.
Додано: Чет 26 лют, 2026 02:53
Проблема и в разрыве между зарплатами и пенсиями тоже.
Последнее ("чисельність пенсіонерів...") вряд ли.
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
Додано: Чет 26 лют, 2026 03:01
проблеми не тільки очевидні. Є іще одна, яка вилізе після демобілізації. Зараз пенсійний фонд в значній мірі наповнюється мобілізованими які є офіційно працевлаштовані, окрім того статус убд дає право виходу на пенсію в 55.
Є звичайно і убиль пенсіонерів через вбитих і безвісти но ефект від масиубдшних песіонерів буде вищий
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:50
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
більшість людей пройо..щики - просруть все протягом життя, а потім за їжу почнуть один одного вбивати/грабувати. мабуть безпечніше їх доїти протягом життя, а потім копійчину підкидати щоб не здохли.
що там по війні, нема чого написати?
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я був у Франції раз 50, жив більше тижня в Парижі, ходив в супермаркети, бачив ціни
але... більшість французів на 1700є (нехай 2300 євро) в Парижі живуть дуже бідно (скромно), економлять майже на всьому, маю знайомих емігрантів в Парижі, знаю про складності
щоб почуватися не заможною, а хоч би достатньою людиною дохід на родину з 3 людей(одна дитина), має бути від 8-9к євро (тобто це зарплата капітана на судні, або лоцмана в порту)
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:56
Дуже важко не просрати гроші коли закінчився депозит, а реінвестувати, враховуючи диверсифікацію також важко дивитися на 0% $/€ ) Люди такі люди ) Основне у всіх фондах те, що ви самостійно не взмозі купити золота на 10%, приміщень на 10%, облігацій диверсифікованих за валютами на 40%, акцій на залишок на 40% і щоб вони були також диверсіфіковані на велику кількість акцій. Ідея, що гроші більшість не може забрати до пенсії і за рахунок великої кількості всього втратити портфель неможливо, як при індивідуальному інвестуванні. При цьому це дуже довгі гроші які мають не лежати у банці, а йти на розвиток фондового ринку. У нас немає фр тому що немає довгих грошей які повинні інвестуватися у цікаві проекти. Фондовий ринок не може розвиватися без грошей, довгі гроші ми не хочемо інвестувати без фондового ринку. Цуцванг. )
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну про "значну міру" то ви теж перебільшуєте.
Ну нехай мобілізованих близько мільйона, це чимало, але не більшість, не половина і не чверть платників ЄСВ.
Переважна більшість з них отримують дуже небагато, а часто і менше, ніж заробляли навіть офіційно до мобілізації. Тих, хто отримує бойові надбавки взагалі небагато в масштабах ПФ.
Але маса людей з УБД, якщо вийдуть на пенсію раніше, дійсно створять суттєвий тиск на ПФ
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дешева їжа буде домашнього приготування, ціни в супермаркетах не значно вище українських (15%), по сирам може так само, фрукти з ринку так само, може і дешевше.
Треба мати кухню, квартиру і готувати самому.
В ресторані, буде не дешево, в Україні зараз в ресторанах теж не дешево
ще багато самокатів і велосипедів на вулиці, якщо знаєш місто, то по ціні дешевше і по часу (відстань -2-3 зупинки метро) навіть швидше
пішки взагалі одну-дві зупинки пройти(в гарну погоду)-ось тобі гроші зекономлені на 2 кг яблук(чи персиків)
