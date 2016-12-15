Додано: Чет 26 лют, 2026 02:38

Сибарит написав: ...........

Также сложно отказываться от жилья, от необходимых, а часто и обязательных страховок, ...

Разные пропорции в структуре расходов не делают отказ от какой-либо их части лёгким.

Измерять благосостояние по проценту расходов на еду - идея не очень.

Любая экономическая система балансируется таким образом, чтобы большинство людей имело необходимый минимум.

📈 3️⃣ Современная накопительная система — 1978 год



Настоящая индивидуальная накопительная модель появилась с принятием:

- поправок к Налоговому кодексу США (Revenue Act 1978)

И созданием счета:

- 01(k) plan

Практическое внедрение началось в начале 1980-х годов.

Это уже:

- индивидуальный счёт,

- взносы работника (часто + работодателя),

- инвестиции на финансовом рынке,

- доход зависит от накоплений.

2️⃣ Накопительный компонент



Массовое внедрение накопительного элемента произошло только в 2000-х:

.........

📅 2001 год — реформа «Riester»

Введён добровольный накопительный счёт:

- Riester-Rente

........

📌 Важно

Накопительная система в Германии — вспомогательная, а не основная.

1️⃣ Государственная распределительная система

Базовая пенсионная система введена в 1945 году после Второй мировой войны при

Charles de Gaulle.

.......

2️⃣ Накопительные элементы

Долгое время накопительная модель почти не играла роли.

Серьёзное развитие началось только в XXI веке:

📅 2003 год — первые реформы накоплений

📅 2019 год — запуск новой системы:

- Plan d'Épargne Retraite

Это добровольные индивидуальные накопительные счета с налоговыми льготами.

- Social Security даёт базовый доход (обычно 30–40% замещения зарплаты).

- Накопительные счета часто формируют крупную часть итоговой пенсии среднего класса.

- Для высокодоходных групп — основной источник пенсионного дохода.

Вы знаете, даже спорить не буду.Практически со всем согласен.Вот только "необходимый минимум" бывает разный. Где-то живут впроголодь и это считается нормальным - с голоду же не умирают.Да, % расходов на еду не полностью характеризует благосостояние. Но всё же.Да человек может ограничивать себя/экономить на питании, грубо говоря, есть не красную рыбу, а кильку. Но это имеет какие-то пределы. Сложно сильно ограничивать детей ради неизвестно какой добавки к пенсии в отдалённом будущем.И, что на Западе, что у нас, мы говорим о сбалансированных на данный момент системах. Поэтому % расходов на еду может служить показателем благосостояния, пусть и не точным.Надеюсь, никто не станет утверждать, что мы питаемся лучше, чем на Западе.На Западе заметно более существенная доля дохода уходит на жильё.Но даже если вычесть расходы на еду и жильё, там остаётся больше на другие потребности.Но главное даже не это.Вы правы на 100%, когда говорите о сложности перехода.Так я об этом же.Чтобы не цеплялись к словам, повторю - есть люди побогаче, которые могут позволить себе больше.На мой взгляд,у людей денег не хватит на дополнительные пенсионные расходы. И быстро решить эту проблему не получится.Как её вообще можно решить?Есть два варианта.1. Уменьшить цены на продукты питания.2. Увеличить зарплаты при сохранении (или более медленном росте) цен на продукты.О первом варианте смешно говорить, это просто не реально.Второй вариант тоже невозможно реализовать в приемлемые сроки. Кроме того, рост зарплат тесно связан с ростом экономики. Не могут зарплаты быстро расти без быстрого (желательно, опережаюшего) роста экономики.Кроме того, стоит учесть, что нам ещё предстоит рост стоимости ЖКХ, в т.ч. на ээ и газ. По-моему, неминуемо.Кстати, спросил у чат жпт о том, когда введена накопительная сисема в США.В Германии:И это при том, что современная обязательная пенсионная система (одна из первых в мире) была введена ещё при Бисмарке в 1889 году.Во Франции:В Великобритании ключевой этап ввода накопительной системы — 2008 год. И в 2012 - auto-enrolment. В США и Великобритании нкопительная система играет значителььно более существенную роль.Но при этом в США (и примерно так же в Великобритании):