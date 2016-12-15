RSS
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 23:47

3й філяр ПФ

  Faceless написав:
АндрейМ написав:
  Faceless написав:Їх давно ввели, інше питання, що результати їх роботи не дуже

Спробував знайти щось про це і бачу лише «планується», «реформи» і т.д.
Третій рівень це приватні пенсійні фонди. Вони є. І податкова знижка на відрахування туди теж існує.

Щоб був 3й філяр ПФ потрібно мати розвинутий ФР, а не КРЖН з опціаонами на м2
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 02:38

  Сибарит написав:...........
Также сложно отказываться от жилья, от необходимых, а часто и обязательных страховок, ...
Разные пропорции в структуре расходов не делают отказ от какой-либо их части лёгким.
Измерять благосостояние по проценту расходов на еду - идея не очень.
Любая экономическая система балансируется таким образом, чтобы большинство людей имело необходимый минимум.
........
Вы знаете, даже спорить не буду.
Практически со всем согласен.
Вот только "необходимый минимум" бывает разный. Где-то живут впроголодь и это считается нормальным - с голоду же не умирают.
Да, % расходов на еду не полностью характеризует благосостояние. Но всё же.
Да человек может ограничивать себя/экономить на питании, грубо говоря, есть не красную рыбу, а кильку. Но это имеет какие-то пределы. Сложно сильно ограничивать детей ради неизвестно какой добавки к пенсии в отдалённом будущем.
И, что на Западе, что у нас, мы говорим о сбалансированных на данный момент системах. Поэтому % расходов на еду может служить показателем благосостояния, пусть и не точным.
Надеюсь, никто не станет утверждать, что мы питаемся лучше, чем на Западе.
На Западе заметно более существенная доля дохода уходит на жильё.
Но даже если вычесть расходы на еду и жильё, там остаётся больше на другие потребности.

Но главное даже не это.
Вы правы на 100%, когда говорите о сложности перехода.
Так я об этом же.
Чтобы не цеплялись к словам, повторю - есть люди побогаче, которые могут позволить себе больше.
На мой взгляд, сегодня у людей денег не хватит на дополнительные пенсионные расходы. И быстро решить эту проблему не получится.
Как её вообще можно решить?
Есть два варианта.
1. Уменьшить цены на продукты питания.
2. Увеличить зарплаты при сохранении (или более медленном росте) цен на продукты.
О первом варианте смешно говорить, это просто не реально.
Второй вариант тоже невозможно реализовать в приемлемые сроки. Кроме того, рост зарплат тесно связан с ростом экономики. Не могут зарплаты быстро расти без быстрого (желательно, опережаюшего) роста экономики.
Кроме того, стоит учесть, что нам ещё предстоит рост стоимости ЖКХ, в т.ч. на ээ и газ. По-моему, неминуемо.
Кстати, спросил у чат жпт о том, когда введена накопительная сисема в США.
📈 3️⃣ Современная накопительная система — 1978 год

Настоящая индивидуальная накопительная модель появилась с принятием:
- поправок к Налоговому кодексу США (Revenue Act 1978)
И созданием счета:
- 01(k) plan
Практическое внедрение началось в начале 1980-х годов.
Это уже:
- индивидуальный счёт,
- взносы работника (часто + работодателя),
- инвестиции на финансовом рынке,
- доход зависит от накоплений.

В Германии:
2️⃣ Накопительный компонент

Массовое внедрение накопительного элемента произошло только в 2000-х:
.........
📅 2001 год — реформа «Riester»
Введён добровольный накопительный счёт:
- Riester-Rente
........
📌 Важно
Накопительная система в Германии — вспомогательная, а не основная.
И это при том, что современная обязательная пенсионная система (одна из первых в мире) была введена ещё при Бисмарке в 1889 году.
Во Франции:
1️⃣ Государственная распределительная система
Базовая пенсионная система введена в 1945 году после Второй мировой войны при
Charles de Gaulle.
.......
2️⃣ Накопительные элементы
Долгое время накопительная модель почти не играла роли.
Серьёзное развитие началось только в XXI веке:
📅 2003 год — первые реформы накоплений
📅 2019 год — запуск новой системы:
- Plan d'Épargne Retraite
Это добровольные индивидуальные накопительные счета с налоговыми льготами.

В Великобритании ключевой этап ввода накопительной системы — 2008 год. И в 2012 - auto-enrolment. В США и Великобритании нкопительная система играет значителььно более существенную роль.
Но при этом в США (и примерно так же в Великобритании):
- Social Security даёт базовый доход (обычно 30–40% замещения зарплаты).
- Накопительные счета часто формируют крупную часть итоговой пенсии среднего класса.
- Для высокодоходных групп — основной источник пенсионного дохода.


Исходя из сказанного, мой вывод - для нас массовое введение 2-го уровня достаточно далёкая перспектива.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 02:53

  Faceless написав:
ЛАД написав:Но в советские времена такого большого разрыва между пенсиями и зарплатами всё же не было. С другими странами тогда не сравнивал, не знаю.

Ну і ситуація загалом погіршилася (не знаю, наскільки монотонно, це треба аналізувати).
Проблема не в розриві між зарплатами і пенсіями. Проблема солідарної системи в тому, що пенсіонерів занадто багато відносно тих, хто працює і платить внески. Тому вони і не можуть бути більше, людина не може віддавати в пенсійний фонд більше зарплати на руки.
Можливо, з певного моменту, за пару десятків років, чисельність пенсіонерів зменшиться відносно працюючих. Але не скоро.

Проблема и в разрыве между зарплатами и пенсиями тоже.
Последнее ("чисельність пенсіонерів...") вряд ли.
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 03:01

  ЛАД написав:
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
проблеми не тільки очевидні. Є іще одна, яка вилізе після демобілізації. Зараз пенсійний фонд в значній мірі наповнюється мобілізованими які є офіційно працевлаштовані, окрім того статус убд дає право виходу на пенсію в 55.
Є звичайно і убиль пенсіонерів через вбитих і безвісти но ефект від масиубдшних песіонерів буде вищий
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 08:50

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав: накопительная пенсионная сисема

не могу понять в чём её прикол? не проще ли и выгоднее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости тратить или унаследовать детям :?

Прикол в том, что пенсионный вклад нельзя потратить раньше времени 😁
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:годнее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости


більшість людей пройо..щики - просруть все протягом життя, а потім за їжу почнуть один одного вбивати/грабувати. мабуть безпечніше їх доїти протягом життя, а потім копійчину підкидати щоб не здохли.

що там по війні, нема чого написати? 8)
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Ну і російкомовне відео розраховане на недалеку СНГ-шну аудиторію. Все у французів добре.


я був у Франції раз 50, жив більше тижня в Парижі, ходив в супермаркети, бачив ціни
але... більшість французів на 1700є (нехай 2300 євро) в Парижі живуть дуже бідно (скромно), економлять майже на всьому, маю знайомих емігрантів в Парижі, знаю про складності

щоб почуватися не заможною, а хоч би достатньою людиною дохід на родину з 3 людей(одна дитина), має бути від 8-9к євро (тобто це зарплата капітана на судні, або лоцмана в порту)
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 08:56

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав: накопительная пенсионная сисема

не могу понять в чём её прикол? не проще ли и выгоднее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости тратить или унаследовать детям :?

Дуже важко не просрати гроші коли закінчився депозит, а реінвестувати, враховуючи диверсифікацію також важко дивитися на 0% $/€ ) Люди такі люди ) Основне у всіх фондах те, що ви самостійно не взмозі купити золота на 10%, приміщень на 10%, облігацій диверсифікованих за валютами на 40%, акцій на залишок на 40% і щоб вони були також диверсіфіковані на велику кількість акцій. Ідея, що гроші більшість не може забрати до пенсії і за рахунок великої кількості всього втратити портфель неможливо, як при індивідуальному інвестуванні. При цьому це дуже довгі гроші які мають не лежати у банці, а йти на розвиток фондового ринку. У нас немає фр тому що немає довгих грошей які повинні інвестуватися у цікаві проекти. Фондовий ринок не може розвиватися без грошей, довгі гроші ми не хочемо інвестувати без фондового ринку. Цуцванг. )
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 08:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
проблеми не тільки очевидні. Є іще одна, яка вилізе після демобілізації. Зараз пенсійний фонд в значній мірі наповнюється мобілізованими які є офіційно працевлаштовані, окрім того статус убд дає право виходу на пенсію в 55.
Є звичайно і убиль пенсіонерів через вбитих і безвісти но ефект від масиубдшних песіонерів буде вищий
Ну про "значну міру" то ви теж перебільшуєте.
Ну нехай мобілізованих близько мільйона, це чимало, але не більшість, не половина і не чверть платників ЄСВ.
Переважна більшість з них отримують дуже небагато, а часто і менше, ніж заробляли навіть офіційно до мобілізації. Тих, хто отримує бойові надбавки взагалі небагато в масштабах ПФ.
Але маса людей з УБД, якщо вийдуть на пенсію раніше, дійсно створять суттєвий тиск на ПФ
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37413
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8302 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Можливо вони не розібрались в ситуації. Але за місяць не знайти дешеву їжу, якщо вона там все-таки є???


Дешева їжа буде домашнього приготування, ціни в супермаркетах не значно вище українських (15%), по сирам може так само, фрукти з ринку так само, може і дешевше.
Треба мати кухню, квартиру і готувати самому.

В ресторані, буде не дешево, в Україні зараз в ресторанах теж не дешево :mrgreen:

З 1 січня 2025 року разовий квиток на метро, RER (електрички) або автобус у Парижі (зони 1-2) коштує 2,50 євро. Комплект із 10 квитків (карнет) коштує близько 17,35–25 євро. Для туристів вигіднішими є денні/тижневі проїзні, наприклад, Navigo Jour (12,30€ на день) або Navigo Semaine (~32€ на тиждень).


ще багато самокатів і велосипедів на вулиці, якщо знаєш місто, то по ціні дешевше і по часу (відстань -2-3 зупинки метро) навіть швидше
пішки взагалі одну-дві зупинки пройти(в гарну погоду)-ось тобі гроші зекономлені на 2 кг яблук(чи персиків)
prodigy
 
Повідомлень: 13247
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
