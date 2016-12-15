|
Пенсії в Україні
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:04
Faceless написав:
Можливо, з певного моменту, за пару десятків років, чисельність пенсіонерів зменшиться відносно працюючих. Але не скоро.
к тому времени половину интеллектуального труда заменит ии
3
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:06
stm написав: Vadim_ написав: ЛАД написав:
накопительная пенсионная сисема
не могу понять в чём её прикол? не проще ли и выгоднее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости тратить или унаследовать детям
Дуже важко не просрати гроші коли закінчився депозит, а реінвестувати, враховуючи диверсифікацію також важко дивитися на 0% $/€ ) Люди такі люди ) Основне у всіх фондах те, що ви самостійно не взмозі купити золота на 10%, приміщень на 10%, облігацій диверсифікованих за валютами на 40%, акцій на залишок на 40% і щоб вони були також диверсіфіковані на велику кількість акцій. Ідея, що гроші більшість не може забрати до пенсії і за рахунок великої кількості всього втратити портфель неможливо, як при індивідуальному інвестуванні. При цьому це дуже довгі гроші які мають не лежати у банці, а йти на розвиток фондового ринку. У нас немає фр тому що немає довгих грошей які повинні інвестуватися у цікаві проекти. Фондовий ринок не може розвиватися без грошей, довгі гроші ми не хочемо інвестувати без фондового ринку. Цуцванг. )
Як там накопичення з часів СРСР, "старі гроші" та "трансфер багатства" наступникам?
От складає-складаєш у наступний рівень ПФ, а потім бах, і "нулевий варіант", зато яка потужна віра, що ще раз неналюблять як з попередніми.
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:08
Faceless написав:
Третій рівень це приватні пенсійні фонди. Вони є. І податкова знижка на відрахування туди теж існує.
краще скирдувати гроші в свій пенсійний фонд, грати на ОВДП чи депозити
немає довіри
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:09
ЛАД написав:
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
до 75 лет...ой нет до 77
як на рахунок пенсії прокурорам по інвалідності з 29років
(не буду казати в якій області-30% прокурорів інваліди)
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:12
Banderlog написав: ЛАД написав:
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
проблеми не тільки очевидні. Є іще одна, яка вилізе після демобілізації. Зараз пенсійний фонд в значній мірі наповнюється мобілізованими які є офіційно працевлаштовані, окрім того статус убд дає право виходу на пенсію в 55.
Є звичайно і убиль пенсіонерів через вбитих і безвісти но ефект від масиубдшних
песіонерів буде вищий
гадаєш, здатні конкурувати з прокурорським пенсіями?
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:17
flyman написав:
Як там накопичення з часів СРСР, "старі гроші" та "трансфер багатства" наступникам?
От складає-складаєш у наступний рівень ПФ, а потім бах, і "нулевий варіант", зато яка потужна віра, що ще раз неналюблять як з попередніми.
Есересер - це приклад коли компанія яка є єдиним управителем, пов'язана з усіма проектами інвестування. Не було диверсифікації фактичної, у людей не було шансів. Сьогодні у оркостані теж так )
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:20
stm написав: flyman написав:
Як там накопичення з часів СРСР, "старі гроші" та "трансфер багатства" наступникам?
От складає-складаєш у наступний рівень ПФ, а потім бах, і "нулевий варіант", зато яка потужна віра, що ще раз неналюблять як з попередніми.
Есересер - це приклад коли компанія яка є єдиним управителем, пов'язана з усіма проектами інвестування. Не було диверсифікації фактичної, у людей не було шансів. Сьогодні у оркостані теж так )
Амінь
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:41
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Можливо, з певного моменту, за пару десятків років, чисельність пенсіонерів зменшиться відносно працюючих. Але не скоро.
к тому времени половину интеллектуального труда заменит ии
То може Будівельник правий ?) 20 млн достатньо?)
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:48
Hotab написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
Можливо, з певного моменту, за пару десятків років, чисельність пенсіонерів зменшиться відносно працюючих. Але не скоро.
к тому времени половину интеллектуального труда заменит ии
То може Будівельник правий ?) 20 млн достатньо?)
Пенсов? Нее мало. Надо 35млн
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:48
flyman написав:
Як там накопичення з часів СРСР,
stm написав: Vadim_ написав:
не могу понять в чём её прикол? не проще ли и выгоднее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости тратить или унаследовать детям
Дуже важко не просрати гроші коли закінчився депозит, а реінвестувати, враховуючи диверсифікацію також важко дивитися на 0% $/€ ) Люди такі люди ) Основне у всіх фондах те, що ви самостійно не взмозі купити золота на 10%, приміщень на 10%, облігацій диверсифікованих за валютами на 40%, акцій на залишок на 40% і щоб вони були також диверсіфіковані на велику кількість акцій. Ідея, що гроші більшість не може забрати до пенсії і за рахунок великої кількості всього втратити портфель неможливо, як при індивідуальному інвестуванні. При цьому це дуже довгі гроші які мають не лежати у банці, а йти на розвиток фондового ринку. У нас немає фр тому що немає довгих грошей які повинні інвестуватися у цікаві проекти. Фондовий ринок не може розвиватися без грошей, довгі гроші ми не хочемо інвестувати без фондового ринку. Цуцванг. )
"старі гроші" та "трансфер багатства" наступникам?
От складає-складаєш у наступний рівень ПФ, а потім бах, і "нулевий варіант", зато яка потужна віра, що ще раз неналюблять як з попередніми.
я дуже добре запам'ятав як у 1992 зняв гроші з зберкнижки ,на яку відкладали мені дід з бабою,і до того на ці гроші можна було купити квартиру або машину а потім спортивний костюм абибас
