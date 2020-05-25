Після карантину, викликаного епідемією коронавірусу, уряду потрібно направити на боротьбу з бідністю в Україні близько 10% ВВП.
Дивися повний текст Після карантину уряду потрібно направити на боротьбу з бідністю в Україні близько 10% ВВП.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:49
Після карантину уряду потрібно направити на боротьбу з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після карантину уряду потрібно направити на боротьбу з бідністю в Україні близько 10% ВВП.
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:50
И какова технология ? А то борцы становятся богаче, а низы что то не очень.
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