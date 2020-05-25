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Після карантину уряду потрібно
направити на боротьбу з...

Після карантину уряду потрібно направити на боротьбу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:49

Після карантину уряду потрібно направити на боротьбу з...

Пропонуємо до обговорення:
Після карантину, викликаного епідемією коронавірусу, уряду потрібно направити на боротьбу з бідністю в Україні близько 10% ВВП.

Дивися повний текст Після карантину уряду потрібно направити на боротьбу з бідністю в Україні близько 10% ВВП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:50

И какова технология ? А то борцы становятся богаче, а низы что то не очень.
Igorten
 
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