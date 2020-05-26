Про це сказала в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.
Дивися повний текст У Міносвіти повідомили, чи переглянуть зарплати вчителям за час карантину (відео).
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:55
У Міносвіти повідомили, чи переглянуть зарплати вчителям...
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Дивися повний текст У Міносвіти повідомили, чи переглянуть зарплати вчителям за час карантину (відео).
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:55
"Учителя овладели новыми инструментами дистанционных технологий и выполнили программы." - в другой вселенной видимо живет. На деле - накидали детям кучу заданий в гугл классе без какого-либо онлайн обучения ...
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