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У Міносвіти повідомили, чи
переглянуть зарплати вчителям...

У Міносвіти повідомили, чи переглянуть зарплати вчителям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:55

У Міносвіти повідомили, чи переглянуть зарплати вчителям...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Дивися повний текст У Міносвіти повідомили, чи переглянуть зарплати вчителям за час карантину (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:55

"Учителя овладели новыми инструментами дистанционных технологий и выполнили программы." - в другой вселенной видимо живет. На деле - накидали детям кучу заданий в гугл классе без какого-либо онлайн обучения ...
hlaaluu
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