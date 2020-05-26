Увечері 27 травня працююча потужність вугільних ТЕС обігнала працюючу потужність АЕС, на які накладено обмеження в 2700 МВт.
Дивися повний текст Вперше в історії України в весняно-осінній період ТЕС виробили більше енергії, ніж АЕС.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:02
Вперше в історії України в весняно-осінній період ТЕС...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вперше в історії України в весняно-осінній період ТЕС виробили більше енергії, ніж АЕС.
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:03
"объемы производства самой дешевой атомной энергии начали уверенно снижаться в середине марта". Сами, б.., начали снижаться. Спасибо правительству и лично Ахметову. "Из-за карантина" уменьшилось потребление. Какого черта тогда пропорционально увеличилось производство энергии на ТЭС ДТЕК-а?
Но 73%, в принципе, этого и хотели. Пусть только определяться, когда уже наступит момент, когда "хуже не будет". Хоть поржем.
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