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Вперше в історії України в
весняно-осінній період ТЕС...

Вперше в історії України в весняно-осінній період ТЕС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:02

Вперше в історії України в весняно-осінній період ТЕС...

Пропонуємо до обговорення:
Увечері 27 травня працююча потужність вугільних ТЕС обігнала працюючу потужність АЕС, на які накладено обмеження в 2700 МВт.

Дивися повний текст Вперше в історії України в весняно-осінній період ТЕС виробили більше енергії, ніж АЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:03

"объемы производства самой дешевой атомной энергии начали уверенно снижаться в середине марта". Сами, б.., начали снижаться. Спасибо правительству и лично Ахметову. "Из-за карантина" уменьшилось потребление. Какого черта тогда пропорционально увеличилось производство энергии на ТЭС ДТЕК-а?

Но 73%, в принципе, этого и хотели. Пусть только определяться, когда уже наступит момент, когда "хуже не будет". Хоть поржем.
andretar
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:38

Надо полагать рынок энергии еще не скоро появится для потребителя, чтобы выбирать как в Европе у кого покупать энергию - у Энергоатома или у ДТЭК или зеленую энергию ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:42

Перемога? Цікаво почути думку виборців Зеленського. Дешеву, чисту та державну електрику ми прикручуємо, натомість приватну, брудну та дорогу електрику купляємо. Це нормас на вашу думку?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:00

  andretar написав:
Но 73%, в принципе, этого и хотели. Пусть только определяться, когда уже наступит момент, когда "хуже не будет". Хоть поржем.

Не этого они хотели. Вы сами это знаете.
Каждый раз выбираем и не этого хотим. Потому что знают, что воровать можно безнаказанно.
Повисели бы с десяток на столбах для общего обозрения, тогда и следующие призадумались бы.
Зе-Чмо
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