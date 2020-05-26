Увечері 27 травня працююча потужність вугільних ТЕС обігнала працюючу потужність АЕС, на які накладено обмеження в 2700 МВт.
Дивися повний текст Вперше в історії України в весняно-осінній період ТЕС виробили більше енергії, ніж АЕС.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:02
Вперше в історії України в весняно-осінній період ТЕС...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вперше в історії України в весняно-осінній період ТЕС виробили більше енергії, ніж АЕС.
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:03
"объемы производства самой дешевой атомной энергии начали уверенно снижаться в середине марта". Сами, б.., начали снижаться. Спасибо правительству и лично Ахметову. "Из-за карантина" уменьшилось потребление. Какого черта тогда пропорционально увеличилось производство энергии на ТЭС ДТЕК-а?
Но 73%, в принципе, этого и хотели. Пусть только определяться, когда уже наступит момент, когда "хуже не будет". Хоть поржем.
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:38
Надо полагать рынок энергии еще не скоро появится для потребителя, чтобы выбирать как в Европе у кого покупать энергию - у Энергоатома или у ДТЭК или зеленую энергию ...
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:42
Перемога? Цікаво почути думку виборців Зеленського. Дешеву, чисту та державну електрику ми прикручуємо, натомість приватну, брудну та дорогу електрику купляємо. Це нормас на вашу думку?
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:00
Не этого они хотели. Вы сами это знаете.
Каждый раз выбираем и не этого хотим. Потому что знают, что воровать можно безнаказанно.
Повисели бы с десяток на столбах для общего обозрения, тогда и следующие призадумались бы.
Зе-Чмо
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:53
Что в переводе означает что выработали грязной и дорогой энергии больше чем дешевой и чистой.
Ну и чем тут гордиться? Где конкуренция?
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:09
ну так естественно - ведь солнышко вечером не светит, а балансировать приходится тепловыми. Только вопрос - где здесь забота об экологии? В общем - спасибо партии за это!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:24
Ну, зачем же так перекручивать?
Достаточно вспомнить, кто давал безпошлинный ввоз солнечных панелей и принимал законы об обязательном выкупе государством "зелёной" электроэнергии и кто давал всевозможные преференции Ахметову, кто принимал Роттердамы+++ и в чьих интересах.
Вспомнили? Вот и чудно.
P.S. Эти же 73% в 2014 выбрали Пе, а потом, не столько голосовали за Зе, сколько против Пе. Для справки: не фанат обоих.
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