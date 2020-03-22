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НБУ показав приклади
нав’язування послуг у банках

НБУ показав приклади нав’язування послуг у банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:10

НБУ показав приклади нав’язування послуг у банках

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні регулятора в FACEBOOK.

Дивися повний текст НБУ показав приклади нав’язування послуг у банках.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:11

банк выдает кредитную карту вместе с зарплатной слово в слово про Приват... нужна была карта для выплат.. без оформления дополнитеольной нафиг не нужной кредитки говорящая голова с двумя сиськами ни в какую не хотела оформлять одну платежную карту. Причем нагло в глаза врала.. нет говорит программа не пропускает..После звонков на горячую линию и общения с главой отделения все же добился оформления только платежной карты. Из чего сделал простой вывод. сотрудники Привата просто лжецы. ... Они лгут на счет оформления условий банковских карт. Именно лгут клиенту а не путают "по ошибке" как мне пыталась объяснить сотрудница отделения. Нагло и беспринципно именно лгут.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:28

Ощад массово пенсионерам впаривает кредитки в дополнение к пенсионным картам. Прямым текстом заявляют что "она идет в пакете" и без кредитки пенсионную не дадут.
А регулятор это все якобы не видит.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:38

Работники привата, не хотите на условиях анонимности просветить,про "программа не пускает".Про бонусы не спрашиваю,это понятно,но неужели только начальник отделения может оформить без кредитки навязываемой?
finua
 
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