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НБУ показав приклади
нав’язування послуг у банках

НБУ показав приклади нав’язування послуг у банках
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:10

НБУ показав приклади нав’язування послуг у банках

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні регулятора в FACEBOOK.

Дивися повний текст НБУ показав приклади нав’язування послуг у банках.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:11

банк выдает кредитную карту вместе с зарплатной слово в слово про Приват... нужна была карта для выплат.. без оформления дополнитеольной нафиг не нужной кредитки говорящая голова с двумя сиськами ни в какую не хотела оформлять одну платежную карту. Причем нагло в глаза врала.. нет говорит программа не пропускает..После звонков на горячую линию и общения с главой отделения все же добился оформления только платежной карты. Из чего сделал простой вывод. сотрудники Привата просто лжецы. ... Они лгут на счет оформления условий банковских карт. Именно лгут клиенту а не путают "по ошибке" как мне пыталась объяснить сотрудница отделения. Нагло и беспринципно именно лгут.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:28

Ощад массово пенсионерам впаривает кредитки в дополнение к пенсионным картам. Прямым текстом заявляют что "она идет в пакете" и без кредитки пенсионную не дадут.
А регулятор это все якобы не видит.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:38

Работники привата, не хотите на условиях анонимности просветить,про "программа не пускает".Про бонусы не спрашиваю,это понятно,но неужели только начальник отделения может оформить без кредитки навязываемой?
finua
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:42

  finua написав:Работники привата, не хотите на условиях анонимности просветить,про "программа не пускает".Про бонусы не спрашиваю,это понятно,но неужели только начальник отделения может оформить без кредитки навязываемой?

Я не работник Привата, но в курсе. Да, только начальник отделения Привата может выдать карту для выплат без кредитки, простому менеджеру программа не разрешит это сделать.
По стопам Привата, убедившись в полной безнаказанности таких деяний, пошло довольно много банков, которые втюхивают насильно кредитки вместе с зарплатными картами, говоря "а это в пакете". И таких банков, в которых кредитки не избежать, уже тьма.
Помню, в 2013 я даже жаловался на один из таких банков в Нацбанк (горячая линия, времени писать письма не было, надо же зарплату получить). Нацбанк в ответ посоветовал: "не берите зарплатную карту, получайте зарплату в другом банке".
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:34

Re: НБУ показав приклади нав’язування послуг у банках

  ЯЧитатель написав:По стопам Привата, убедившись в полной безнаказанности таких деяний, пошло довольно много банков, которые втюхивают насильно кредитки вместе с зарплатными картами, говоря "а это в пакете".

Много но не все..из личного опыта могу сказать как минимум ОТП -банк ничего не впихивает в стиле примата -"а это все в пакете" , Credit Agricole вполне нормальный и всякое фуфло дополнительное мне как минимум не предлагали. Хотя может это из за того что дочки иностранных банков.. не знаю или просто еще не дошли до дна как в примате.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:15

а есть же ещё кидалово от примата. Я вот взял кредитку в дополнение и сказал поставьте мне сразу кредитный лимит 0. Думал, что таким образом всё будет ОК (ну пусть валяется кусок ненужного пластика). Но не тут-то было... Примат периодически возвращает кредитный лимит и постоянно его надо самому уменьшать. Но в примате ещё ладно, в приват24 это можно уменьшить самому. А вот в укргазбанке нифига, сами через время назначили кредитный лимит (который я также установил 0 в отделении при получении карты) и там отмена его только через посещение отделения и написания заявления... ур** одним словом.
maksymzp88
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