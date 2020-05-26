У новому законі про техогляд обіцяють забрати цю функцію у МВС.
Дивися повний текст В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових автомобілів.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:28
В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових автомобілів.
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