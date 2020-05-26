У новому законі про техогляд обіцяють забрати цю функцію у МВС.
Дивися повний текст В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових автомобілів.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:28
В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових автомобілів.
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:41
Постоянно ссылаются на ЕС. Может кто то, кто в теме, дать ссылку, интересно почитать, чего это ЕС так "переживает" за наш техосмотр. То что я читал ранее, там было что до автомобилей въезжающих в ЕС, я например не собираюсь туда на автомобиле. Если это так, то пусть вводят для тех кто туда путешествуют.
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 28 тра, 2020 13:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:44
Ну от мені цікаво, і як саме можна зробити огляд автомобілів, а не побори? На практиці. І як зробити щоб власники автомобілів, які димлять ніби востаннє, не змогли за гроші купити техогляд?
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:47
Я думаю що ЄС більше хвилює щоб несправні автомобілі не їздили їхніми шляхами, тому достатньо було б не випускати за кордон авто без техогляду
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:54
Просто иногда ветер наши газы задувает в их сторону. Вот еэсята и нервничают. )))
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:56
Поднять цену покупки сертификата ТО до цены ремонта авто или сопоставимой с таковой; раздать патрулям приборы (сертифицированные, чтобы челядь не ныла), которые проводят измерение выбросов СО (как в европках делают).
Это не исключает 100% возможность увильнуть или выкрутится, однако сильно поднимает цену такого виляния.
Жить на точках крайностей от вседозволенности до 100% наказуемости не представляется возможным - пора вытравливать из себя хохлов, имхо.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:09
Залез в статистику полиции. Увы сравнить до и после отмены не могу, нет данных "до". Но Скажем за 2019 год 150 тыс. дорожно транспортных происшествий из них связанных с техническими причинами 340. Сомнительно что идет борьба за безопасность движения
Скорее исходя из фразы - "Законопроекти, які вносилися в парламент раніше, не влаштовували представників Євросоюзу як потенційно корупційні.", думают как заработать но что бы не выглядело как откровенная кормушка
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:25
Сделать обязательным для авто такси, с гбо и для выезда за границу. С евробляхами разобраться нужно,
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:32
Так це понти насправді - настільки маленький % ДТП від проблем з авто і є , і завжди був - що немає про що говорити . Вони можуть хіба спробувати по екологію щось посвистіти ...
Але як про 40-50 річні "Москвичі" щось говорити ?
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