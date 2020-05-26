RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні повернуть обов'язковий
техогляд легкових...

В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:28

В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...

Пропонуємо до обговорення:
У новому законі про техогляд обіцяють забрати цю функцію у МВС.

Дивися повний текст В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових автомобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88471
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:28

При Януковиче эту кормушку для ГАИ отменили.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 885
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:41

Постоянно ссылаются на ЕС. Может кто то, кто в теме, дать ссылку, интересно почитать, чего это ЕС так "переживает" за наш техосмотр. То что я читал ранее, там было что до автомобилей въезжающих в ЕС, я например не собираюсь туда на автомобиле. Если это так, то пусть вводят для тех кто туда путешествуют.
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 28 тра, 2020 13:48, всього редагувалось 2 разів.
Igorten
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 01.11.11
Подякував: 36 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:44

Ну от мені цікаво, і як саме можна зробити огляд автомобілів, а не побори? На практиці. І як зробити щоб власники автомобілів, які димлять ніби востаннє, не змогли за гроші купити техогляд?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2176
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:47

Я думаю що ЄС більше хвилює щоб несправні автомобілі не їздили їхніми шляхами, тому достатньо було б не випускати за кордон авто без техогляду
Taras Rudko
 
Повідомлень: 365
З нами з: 03.10.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:54

Просто иногда ветер наши газы задувает в их сторону. Вот еэсята и нервничают. )))
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 15.02.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:56

  0mage0 написав:Ну от мені цікаво, і як саме можна зробити огляд автомобілів, а не побори? На практиці. І як зробити щоб власники автомобілів, які димлять ніби востаннє, не змогли за гроші купити техогляд?

Поднять цену покупки сертификата ТО до цены ремонта авто или сопоставимой с таковой; раздать патрулям приборы (сертифицированные, чтобы челядь не ныла), которые проводят измерение выбросов СО (как в европках делают).
Это не исключает 100% возможность увильнуть или выкрутится, однако сильно поднимает цену такого виляния.
Жить на точках крайностей от вседозволенности до 100% наказуемости не представляется возможным - пора вытравливать из себя хохлов, имхо.
barmalei
 
Повідомлень: 58
З нами з: 20.12.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:09

Залез в статистику полиции. Увы сравнить до и после отмены не могу, нет данных "до". Но Скажем за 2019 год 150 тыс. дорожно транспортных происшествий из них связанных с техническими причинами 340. Сомнительно что идет борьба за безопасность движения :)

Скорее исходя из фразы - "Законопроекти, які вносилися в парламент раніше, не влаштовували представників Євросоюзу як потенційно корупційні.", думают как заработать но что бы не выглядело как откровенная кормушка :)
Igorten
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 01.11.11
Подякував: 36 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:25

Сделать обязательным для авто такси, с гбо и для выезда за границу. С евробляхами разобраться нужно,
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 159
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:32

  Igorten написав:Залез в статистику полиции. Увы сравнить до и после отмены не могу, нет данных "до". Но Скажем за 2019 год 150 тыс. дорожно транспортных происшествий из них связанных с техническими причинами 340. Сомнительно что идет борьба за безопасность движения :)

Скорее исходя из фразы - "Законопроекти, які вносилися в парламент раніше, не влаштовували представників Євросоюзу як потенційно корупційні.", думают как заработать но что бы не выглядело как откровенная кормушка :)


Так це понти насправді - настільки маленький % ДТП від проблем з авто і є , і завжди був - що немає про що говорити . Вони можуть хіба спробувати по екологію щось посвистіти ...
Але як про 40-50 річні "Москвичі" щось говорити ?
Puente
 
Повідомлень: 3175
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода 1, 2
R2 » Вів 26 тра, 2020 13:42
18 966
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 13:38
blueiceua
В Україні змінили правила прописки
R2 » Чет 28 тра, 2020 11:28
4 153
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 13:33
Honey
Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію
R2 » Вів 26 тра, 2020 21:23
7 662
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 21:54
Sain_повернувся

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1495)
28.05.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.