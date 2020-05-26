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В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:34
Возвращают кормушку.
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anatolyhouston
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:53
Если я захочу, что бы сертификат ТО был на зеленой бумаге, мне придется доплачивать?
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tvd4
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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Honey
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