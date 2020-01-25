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В Україні повернуть обов'язковий
техогляд легкових...

В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:34

Очередной развод, а главное нет ни какого выбора, обязуют проходить только на своих СТО. Опять вынуждают МАЙДАН, а на хотелось бы к этому возвращаться.
trainer_oy
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:14

Когда вы уже нажретесь!!! А почему не принять закон-в случае "должностного несоответствия" и не выполнения своих должностных обязательств высокопоставленным "чинушам"-КОНФИСКАЦИЯ И ЛЕТ 20 ТЮРЬМЫ. Тогда может не так сильно к "КОРМУШКЕ" тянуло!!! Как свиньи к корыту рвутся!!!
xarsicka_serega
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:16

так, всім на майдан . Геть кровососів.
urorlik
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:19

Экономика не может быть развитой-только с помощью налогов,поборов и т.д. Какое ЕС,кто нас там ждёт вообще,какое соглашение?! Вообще соцопрос провести бы не плохо,кто и куда вообще хочет! В ЕС или ещё куда нибудь.Все это чушь для "приезжих".
xarsicka_serega
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:59

Бей жидов,наводи в стране порядок.Вспомните мультик "Чеполино" ,скоро жидва и завоздух деньги брать будет.
dooooocccccc
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