Kia розробить і випустить на ринок мініатюрний дешевий міський електромобіль, який буде знаходитися в тому ж сегменті, що і Citroen Ami. Його ціна складе близько 6 600 євро.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:22
Kia розробить дешевий електрокар за 6 тис. євро (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Kia розробить дешевий електрокар за 6 тис. євро (фото).
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:22
Свій необхідно виробляти, ЗАЗ /козачок/на базі горбатого з запасом ходу 200 км., у 90 х були розробки. Ціна 4 тыс.$
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