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Kia розробить дешевий
електрокар за 6 тис. євро (фото)

Kia розробить дешевий електрокар за 6 тис. євро (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:22

Kia розробить дешевий електрокар за 6 тис. євро (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Kia розробить і випустить на ринок мініатюрний дешевий міський електромобіль, який буде знаходитися в тому ж сегменті, що і Citroen Ami. Його ціна складе близько 6 600 євро.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:22

Свій необхідно виробляти, ЗАЗ /козачок/на базі горбатого з запасом ходу 200 км., у 90 х були розробки. Ціна 4 тыс.$
bklochok
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