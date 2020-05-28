|
|
|
Україні потрібні нові антикризові заходи - Зеленський
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44
Пропонуємо до обговорення:
Економічних рішень для виходу з епідемії в Україні на сьогодні недостатньо.
Дивися повний текст Україні потрібні нові антикризові заходи - Зеленський
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88486
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44
Что то у вас с программами не очень. Вернее с толковыми проблема.
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3914
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 1196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:10
Популісти є популісти -- вереску багато, що робити не знають.
-
svyatoslav_hromyak
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:06
Предлагаю систематические расстрелы КМУ, НБУ, НАБУ и т.д
-
Українець
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 19.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон
і 10 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7
|607
|
|
|24
|1408
|
|
|14
|1041
|
Чет 28 тра, 2020 20:30
Erufu
|