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Україні потрібні нові
антикризові заходи - Зеленський

Україні потрібні нові антикризові заходи - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44

Україні потрібні нові антикризові заходи - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Економічних рішень для виходу з епідемії в Україні на сьогодні недостатньо.

Дивися повний текст Україні потрібні нові антикризові заходи - Зеленський.
R2
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Что то у вас с программами не очень. Вернее с толковыми проблема.
Igorten
 
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Популісти є популісти -- вереску багато, що робити не знають.
svyatoslav_hromyak
 
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Предлагаю систематические расстрелы КМУ, НБУ, НАБУ и т.д
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