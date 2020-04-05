Міністр юстиції Денис Малюська наголошує, що зараз класичного рейдерства в Україні значно менше в порівнянні з 2017–2018 роками чи початком 2019-го.
Дивися повний текст Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три роки тому - Малюська.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44
Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три роки тому - Малюська.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44
Це вже не рейдерство, а каперство, пані Малюська, а оголосіть но, будь ласка, скільки коштує ліцензія від Мінюсту на ведення приватних війн.
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