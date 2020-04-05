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Класичного рейдерства зараз
значно менше, ніж два-три...

Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44

Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр юстиції Денис Малюська наголошує, що зараз класичного рейдерства в Україні значно менше в порівнянні з 2017–2018 роками чи початком 2019-го.

Дивися повний текст Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три роки тому - Малюська.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44

Це вже не рейдерство, а каперство, пані Малюська, а оголосіть но, будь ласка, скільки коштує ліцензія від Мінюсту на ведення приватних війн.
svyatoslav_hromyak
 
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