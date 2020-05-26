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Дивися повний текст Уряд скасував ще одну довідку для альтернативної служби.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 16:02
Уряд скасував ще одну довідку для альтернативної служби
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд скасував ще одну довідку для альтернативної служби.
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:03
Звучить доволі кумедно "документи, що підтверджують істинність їхніх релігійних переконань" -- це паспорт душі чи як?
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