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Уряд скасував ще одну довідку
для альтернативної служби

Уряд скасував ще одну довідку для альтернативної служби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:02

Уряд скасував ще одну довідку для альтернативної служби

Пропонуємо до обговорення:
Про це повыдомляє "Урядовий портал.

Дивися повний текст Уряд скасував ще одну довідку для альтернативної служби.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:03

Звучить доволі кумедно "документи, що підтверджують істинність їхніх релігійних переконань" -- це паспорт душі чи як?
svyatoslav_hromyak
 
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