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Ахметов, Пінчук і Порошенко:
Forbes Україна вперше після...

Ахметов, Пінчук і Порошенко: Forbes Україна вперше після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:26

Ахметов, Пінчук і Порошенко: Forbes Україна вперше після...

Пропонуємо до обговорення:
Журнал Forbes Україна вперше після перезапуску склав рейтинг 100 найбагатших бізнесменів країни.

Дивися повний текст Ахметов, Пінчук і Порошенко: Forbes Україна вперше після перезапуску склав рейтинг найбагатших українців.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:26

Куда Петя сныкал 82 лярда зелени?! В подкладке картин зашил?!
alexander_khirhyalan
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